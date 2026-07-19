Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminică, 19 iulie, că platforma liberal-conservatoare anunțată de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, nu reprezintă un proiect de desprindere din Partidul Național Liberal și nici începutul unei noi formațiuni politice.

Potrivit acestuia, inițiativa urmărește deschiderea unei dezbateri interne privind direcția doctrinară a partidului și apropierea de electoratul tradițional al liberalilor.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei emisiuni, în contextul discuțiilor privind orientarea actualei conduceri a PNL și a speculațiilor legate de viitorul politic al formațiunii.

Rareș Bogdan a susținut că partidul trebuie să permită exprimarea unor opinii diferite și a criticat politicile promovate de premierul și liderul liberal Ilie Bolojan, în special în domeniul fiscal.

Rareș Bogdan a precizat că inițiativa lansată de Alin Tișe nu urmărește o ruptură în partid și nici formarea unei noi structuri politice.

„Noi nu dorim să plecăm din Partidul Național Liberal, nu dorim să constituim o altă forță politică, dorim pur și simplu să existe o dezbatere liberă de idei”, a afirmat europarlamentarul.

Acesta a explicat că platforma își propune să reprezinte valorile și preocupările unei părți importante a membrilor și susținătorilor PNL, în special din mediul rural, semiurban și din orașele mici. În opinia sa, partidul nu ar trebui să își îndepărteze electoratul tradițional și nici să își concentreze întreaga strategie pe competiția pentru segmentul progresist al electoratului.

Rareș Bogdan a subliniat că PNL are peste o mie de primari și sute de mii de membri, iar direcția politică a formațiunii ar trebui să țină cont de baza sa electorală.

În intervenția sa, europarlamentarul a susținut că actuala conducere a PNL îndepărtează partidul de identitatea sa tradițională și îl orientează către o zonă ideologică pe care a descris-o drept progresistă.

Rareș Bogdan a comparat această direcție cu cea urmată de mai mulți lideri politici occidentali și a afirmat că actuala formulă guvernamentală nu reflectă suficient resursele politice și administrative existente în interiorul PNL.

El a remarcat că doar o parte dintre miniștrii Cabinetului provin din rândul liberalilor și a criticat alegerea unor consilieri despre care a spus că au avut poziții critice față de Statele Unite.

Aceste afirmații reprezintă poziția exprimată de europarlamentarul liberal și fac parte din dezbaterea internă privind orientarea doctrinară a partidului.

Rareș Bogdan a criticat și măsurile economice promovate de Guvern, afirmând că majorarea taxelor produce efecte negative asupra economiei.

„Din păcate, eșecul politicilor domnului Bolojan de creștere a taxelor este evident”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a susținut că sectorul HoReCa, întreprinderile mici și antreprenorii români resimt deja impactul măsurilor fiscale și că România ar trebui să își concentreze eforturile pe atragerea investițiilor, nu pe creșterea impozitelor și taxelor.

Declarațiile sale vin într-un moment în care politica fiscală a Guvernului este intens dezbătută atât în mediul politic, cât și în cel de afaceri, pe fondul măsurilor adoptate pentru echilibrarea bugetului și reducerea deficitului.

Afirmațiile lui Rareș Bogdan confirmă existența unor diferențe de viziune în interiorul PNL privind direcția doctrinară și strategia politică a partidului.

Deși a formulat critici ferme la adresa conducerii și a politicilor economice promovate de Ilie Bolojan, europarlamentarul a insistat că platforma liberal-conservatoare nu urmărește o scindare, ci deschiderea unei dezbateri interne și păstrarea identității doctrinare a formațiunii.

Rămâne de văzut dacă această inițiativă va influența viitoarele decizii politice ale PNL sau va genera schimbări în modul în care partidul își definește prioritățile și relația cu propriul electorat.