Politica

Rareș Bogdan atacă legea salarizării: „Un medic specialist poate ajunge să câștige mai puțin decât un rezident”

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Rareș Bogdan atacă legea salarizării: „Un medic specialist poate ajunge să câștige mai puțin decât un rezident”Rareș Bogdan. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că noua lege a salarizării îi afectează pe angajații din sistemul public, în special pe cei din sănătate, și a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan că a gestionat defectuos reforma. Acesta a făcut referire la situația din spitale, la salarizarea medicilor și la modul în care au fost pregătite modificările legislative.

Rareș Bogdan: „Austeritatea lovește dur doar în cei care nu se pot apăra”

Rareș Bogdan susține că măsurile de austeritate îi afectează pe cei care lucrează în serviciile publice esențiale.

„Austeritatea lovește dur doar în cei care nu se pot apăra. Cât de ticăloasă este legea asta a salarizării cu care se laudă Guvernul Bolojan, cât de ipocrită… Ce fraudă morală!”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Acesta afirmă că la Spitalul „Marie Curie” s-a renunțat la o parte dintre paturile destinate copiilor cu afecțiuni grave din cauza lipsei de personal și că unor spitale li se refuză deblocarea unor posturi de asistenți medicali și medici pe motiv că bugetul este insuficient.

În același timp, Rareș Bogdan susține că persoane numite politic încasează indemnizații din consilii de administrație.

„Un membru de partid sau secretar de stat numit în două consilii de administrație încasează lunar din indemnizații echivalentul a 3 sau 4 salarii de medic specialist, fără să miște un deget. Exemplu de «reformă»”, a afirmat acesta.

Rareș Bogdan susține că un medic specialist poate ajunge să câștige mai puțin decât un rezident

Europarlamentarul afirmă că noua lege a salarizării poate crea situații în care un medic specialist să fie plătit mai puțin decât în perioada în care era medic rezident.

Potrivit acestuia, un rezident aflat în anul al cincilea își păstrează salariul aflat în plată la 31 decembrie 2026, însă, după ocuparea unui post de medic specialist, intră în noua grilă de salarizare fără ca diferența să fie compensată: „Capătă drept de semnătură, preia responsabilitatea actului medical (decizii clinice, gărzi) și va încasa în prima lună ca specialist mai puțin decât luna precedentă, ca rezident”.

Despre protestele din spitale

spital

spital / sursa foto> dreamstime.com

Rareș Bogdan susține că aproximativ 500 de spitale se află în grevă de avertisment din cauza deficitului de personal.

„Sunt 500 de spitale aflate în grevă de avertisment din cauza deficitului de personal. Spitale unde merg oamenii, nu guvernanții”, a afirmat europarlamentarul.

Acesta a acuzat Executivul că reduce cheltuielile din serviciile publice, în timp ce structurile politice și companiile de stat rămân protejate.

„Ce mama naibii au așteptat”

Rareș Bogdan  mai susține că documentele necesare reformei salarizării existau cu mult înainte de adoptarea proiectului.

El amintește că fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, declara în mai 2026 că simulările și variantele de lucru realizate împreună cu Banca Mondială se aflau deja în minister la preluarea mandatului.

Potrivit europarlamentarului, rapoartele strategice ale Băncii Mondiale au fost livrate înainte de finalul anului 2024, iar jalonul 420 din Planul Național de Redresare și Reziliență, referitor la noua lege a salarizării, era cunoscut de mai mulți ani.

„Când Bolojan a preluat guvernul, în programul depus la Parlament s-a afirmat că există baza tehnică pentru reforma salarizării. Ce mama naibii au așteptat?? Rea-credință, management defectuos, minciună în formă continuată”, a încheiat Rareș Bogdan.

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