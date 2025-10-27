Radu Burnete, despre Catedrala Națională: În ciuda corupției, România a progresat

Radu Burnete, consilier prezidențial, a criticat ideea că ridicarea Catedralei Naționale ar fi singurul mare proiect al României. El afirmă că țara a cheltuit între 130 și 150 de miliarde de euro pentru investiții publice din 2010 și că adevărata problemă nu este costul catedralei, ci modul defectuos în care sunt administrați banii publici.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a reacționat public, într-o analiză detaliată publicată pe pagina sa de Facebook, la declarațiile și comentariile apărute în spațiul public după sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Burnete consideră că discursul potrivit căruia edificiul ridicat de Patriarhia Română ar fi „singurul mare proiect al României” în ultimele decenii este fals și nedrept față de eforturile uriașe de investiții realizate în țară.

„Între 130 și 150 de miliarde de euro a cheltuit România pe investiții publice din 2010 încoace. Cam 400-500 de catedrale”, a scris Burnete, oferind o comparație sugestivă. El subliniază că aceste investiții, chiar dacă au fost afectate de corupție și birocrație, au contribuit la transformarea vizibilă a României în ultimii 15 ani.

„În ciuda corupției și a ineficiențelor, România a progresat”, afirmă consilierul prezidențial, care insistă că țara a investit în infrastructură publică „cât sute de catedrale, doar că nu toată lumea a beneficiat în egală măsură”.

În mesajul său, Radu Burnete avertizează că discursul conform căruia banii destinați Catedralei Mântuirii Neamului ar fi trebuit folosiți pentru spitale, autostrăzi sau școli reprezintă o simplificare periculoasă. Potrivit acestuia, suma alocată pentru catedrală este infimă în comparație cu totalul fondurilor publice investite în ultimii ani.

„Oricât de scumpă, ea reprezintă o sumă infimă din banii publici. Dacă îi administram mai bine și aveam mai puțină corupție, am fi avut mai multe și mai bune din toate”, notează Burnete.

Consilierul subliniază că ridicarea acestui lăcaș de cult nu a afectat alte domenii prioritare și că problemele reale care frânează dezvoltarea țării sunt de natură structurală. „Nu construcția acestei catedrale a făcut să avem mai puține”, a scris el, atrăgând atenția asupra cauzelor reale: „birocrația, instabilitatea guvernamentală și proasta gestiune a fondurilor”.

În finalul analizei sale, Radu Burnete oferă o perspectivă echilibrată asupra semnificației simbolice a Catedralei Mântuirii Neamului. În opinia sa, edificiul nu este doar un monument religios, ci și un reper cultural și administrativ, care reflectă atât valorile, cât și contradicțiile României contemporane.

„Ea reflectă felul în care înțelegem statul, biserica, credința și administrația. Nu toate aspectele sunt frumoase, dar nici toate rele. Ochi diferiți văd lucruri diferite”, a scris Burnete, explicând că felul în care oamenii percep construcția este influențat de propriile experiențe și așteptări.

El consideră că discuțiile publice despre rolul Bisericii, despre finanțarea cultelor și despre simbolurile naționale trebuie purtate cu luciditate, nu prin generalizări simpliste. „Țara noastră are progrese incontestabile, dar și probleme cât să mai țină ocupate încă două generații. Acum și-o mare catedrală”, a conchis consilierul prezidențial.