Propunere: TVA zero la apă și canalizare. Care e limita lunară

Un proiect de modificare a Codului Fiscal propune eliminarea TVA pentru serviciile de apă și canalizare destinate populației, în limita unui consum de 5 m³/lună/persoană, anunță Profit.ro.

Măsura ar urma să se aplice doar consumatorilor casnici și să reducă semnificativ costurile gospodăriilor.

Guvernul analizează o propunere de modificare a Codului Fiscal care prevede eliminarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare destinate populației, în limita unui consum lunar de 5 metri cubi de apă per persoană, potrivit unui draft.

Măsura ar urma să se aplice exclusiv consumatorilor casnici și ar avea ca scop sprijinirea categoriilor vulnerabile și asigurarea accesului la servicii esențiale la costuri suportabile, într-un context în care tarifele la apă și canalizare au crescut constant în ultimii ani.

„Pentru consumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în limita a 5 m³/lună/persoană”, se precizează în documentul analizat.

În prezent, TVA aplicat serviciilor de apă și canalizare este de 11%, după ce în vara anului 2025 a fost majorat de la 9%. Cota este unică, aplicată atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali.

Dacă proiectul va fi adoptat, populația ar urma să beneficieze de o reducere directă a facturilor, în timp ce pentru companii și instituții publice ar fi menținută cota actuală de 11%.

Scopul declarat al măsurii este de a proteja gospodăriile cu venituri mici, mai ales în mediul rural, unde costurile de branșare și mentenanță sunt ridicate, iar accesul la infrastructură de apă potabilă este încă limitat.

În expunerea de motive a proiectului, inițiatorii subliniază că măsura urmărește atenuarea impactului creșterii costurilor suportate de populație și încurajarea consumului responsabil de apă.

„Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum și faptul că, în perioada următoare, sunt necesare noi investiții care să aducă România în rândul țărilor care pot asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesară eliminarea cotei de TVA pentru consumatorii casnici, în limita a 5 m³/lună/persoană”, se arată în documentul citat de Profit.ro.

Astfel, statul ar urma să subvenționeze indirect un volum considerat de bază pentru nevoile zilnice ale unei persoane, fără a afecta semnificativ bugetul consolidat.

La nivel național, tariful mediu pentru apă și canalizare este de 14,48 lei/m³ fără TVA, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Aplicarea unei cote de 0% TVA ar putea reduce costul final cu până la 11% pentru consumul de bază.

De exemplu, pentru o familie de patru persoane care consumă lunar 20 de metri cubi de apă, primii 5 m³/persoană ar fi scutiți de TVA. Aceasta ar însemna o reducere de peste 12 lei pe lună, în funcție de tarifele locale.

Costul serviciilor de apă și canalizare diferă semnificativ în funcție de regiune, din cauza investițiilor inegale și a eficienței operatorilor locali.

La 1 septembrie 2025, cele mai mici tarife au fost înregistrate în:

Ploiești (Apa Nova Ploiești) – 9,91 lei/m³

București (Apa Nova București) – 10,64 lei/m³

Chiajna, Ilfov (Veolia România) – aproximativ 11 lei/m³

La polul opus, județele cu cele mai ridicate tarife sunt:

Neamț (Apa Serv Piatra Neamț) – 18,51 lei/m³

Prahova (Hidro Prahova) – 18,24 lei/m³

Iași (Apavital) – peste 17 lei/m³

În marile orașe, valorile medii sunt:

Timișoara – 15,57 lei/m³

Buzău – 17,01 lei/m³

Brașov – 13,25 lei/m³

Constanța – 15,13 lei/m³

Bacău – 17,26 lei/m³

Aceste diferențe reflectă nivelul de modernizare al rețelelor, costurile de epurare, dar și eficiența energetică a sistemelor de pompare.

Potrivit specialiștilor în fiscalitate, eliminarea TVA pentru serviciile de apă și canalizare ar putea avea un impact bugetar moderat, dar un efect social semnificativ.

TVA-ul colectat din acest sector reprezintă sub 0,3% din totalul încasărilor fiscale la bugetul de stat, potrivit estimărilor făcute în baza datelor Ministerului Finanțelor. Prin urmare, pierderea de venituri fiscale ar fi relativ mică, comparativ cu efectul pozitiv asupra gospodăriilor cu venituri reduse.

Măsura ar putea fi integrată într-un pachet social mai amplu, care să includă și sprijin pentru plata utilităților în zonele defavorizate.