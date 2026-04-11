Prognoza meteo, 11 aprilie. Cum va fi vremea în noaptea de Înviere. Ploaie, ninsoare și vânt puternic în unele regiuni

Sâmbătă, 11 aprilie, valorile termice vor crește ușor, dar vor rămâne sub mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, cu precipitații slabe, sub formă de ploaie sau trecător lapoviță și ninsoare, mai ales în centrul și sud-estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La munte, la altitudini mari, ninsorile vor fi predominante. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor oscila între 5 grade în estul Transilvaniei și 16 grade în sud-vest, iar minimele vor fi între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade pe litoral. Noaptea, pe alocuri se va forma ceață, iar bruma poate apărea în zonele mai reci.

În București, cerul va fi parțial noros, cu șanse mici de ploaie slabă. Vântul va fi slab până la moderat, iar temperaturile se vor situa între 0 și 14 grade.

Duminică, temperaturile vor continua să crească, însă vor rămâne ușor sub valorile normale. În jumătatea estică a țării vor fi ploi slabe, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile estice în timpul zilei și în sud-vest pe parcursul nopții. Maximele se vor situa între 8 și 17 grade, iar minimele între -7 grade în estul Transilvaniei și 8 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea vor apărea izolat ceață și brumă.

În Capitală, vremea de Duminică va fi ușor mai rece decât media perioadei. Cerul va fi temporar noros, cu probabilitate redusă de ploaie. Temperatura maximă va fi între 15 și 16 grade, iar cea minimă între 2 și 4 grade.

Prognoza meteo pentru începutul de săptămână

Începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi apropiate de mediile normale pentru luna aprilie. Local vor fi ploi slabe, iar în București probabilitatea de precipitații va fi redusă, cu valori termice normale pentru această perioadă.

În perioada 13–20 aprilie, sudul României și zonele montane vor rămâne mai reci decât media climatologică a perioadei. În restul regiunilor, temperaturile vor reveni la valori normale. Precipitațiile vor fi mai abundente în sud și sud-est, iar în celelalte zone se vor menține în limite obișnuite.

Săptămâna 20–27 aprilie va aduce o ușoară încălzire, mai evidentă în regiunile intracarpatice, unde temperaturile vor depăși media perioadei. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de normal, iar cantitatea de precipitații nu va înregistra abateri semnificative.

Între 27 aprilie și 4 mai, temperaturile vor urca ușor la nivel național, cu creșteri mai accentuate în zonele intracarpatice. Precipitațiile vor fi mai reduse în nord, nord-est și centru, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține în parametri normali pentru această perioadă.