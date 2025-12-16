Profitabilitate sub presiune! Pariul Generali România într-o economie imprevizibilă

Cu o cifră de afaceri de 1,89 miliarde de lei și un profit net de peste 100 de milioane de lei în 2024, Generali România își confirmă poziția solidă într-o piață a asigurărilor marcată de incertitudine economică și schimbări rapide.

Inclusă în 2025 în „Top 300 Companii de Succes” realizat de Revista Capital, compania mizează pe digitalizare, experiența clienților și responsabilitate socială pentru a susține o creștere pe termen lung. Adrian Marin, CEO Generali România, vorbește despre provocările recente, diferențiatori și perspectivele industriei.

Anul 2024 a fost unul complex pentru mediul de afaceri, însă Generali România a reușit să înregistreze rezultate financiare solide. Compania a raportat o cifră de afaceri de 1,89 miliarde de lei și un profit net de 100,94 milioane de lei, performanță obținută într-un context economic volatil, marcat de presiuni macroeconomice și de nevoia constantă de adaptare.

„Gestionarea oricăror provocări se sprijină pe investiții continue în digitalizare, o experiență bună a clienților și colaborarea cu autoritățile pentru a sprijini inovația și creșterea pieței”, subliniază Adrian Marin.

Volatilitatea economică a reprezentat una dintre cele mai mari provocări ale ultimului an, nu doar pentru industria asigurărilor, ci pentru întreg mediul de business. Potrivit CEO-ului Generali România, rolul autorităților rămâne esențial în asigurarea predictibilității și a unor proiecții pe termen lung, necesare pentru decizii investiționale sustenabile.

În acest context, compania a continuat să investească în transformare digitală și în îmbunătățirea relației cu clienții, menținând în același timp un dialog constant cu instituțiile publice pentru a susține dezvoltarea pieței asigurărilor.

Unul dintre principalii diferențiatori ai Generali România este combinația dintre tradiție și capacitatea de adaptare. În 2025, Generali marchează 190 de ani de la debutul activității pe teritoriile românești, perioadă în care compania a fost un partener constant al românilor în procesul de modernizare.

„Istoria noastră este dublată de adaptarea continuă la preferințele consumatorilor. Ne dorim să anticipăm așteptările clienților și să dezvoltăm soluții care să le simplifice viața”, afirmă Adrian Marin. Disponibilitatea de a interacționa cu clienții prin multiple canale rămâne un element-cheie al strategiei, cu obiectivul de a oferi sprijin real atunci când este cu adevărat necesar.

Echipa reprezintă un pilon central în strategia Generali România. Compania urmărește să atragă atât specialiști cu experiență în asigurări, cât și profesioniști din alte domenii sau tineri aflați la început de carieră, pentru a construi o organizație diversă și adaptată nevoilor clienților.

„Căutăm oameni curioși, deschiși către nou, rezilienți și pasionați, cu care să putem construi colaborări pe termen lung”, explică Adrian Marin. Angajații beneficiază de un mediu de lucru flexibil și colaborativ, dar și de oportunități de dezvoltare profesională atât la nivel local, cât și internațional.

În același timp, feedbackul intern joacă un rol important în evoluția organizației, fiind colectat constant prin sondaje de satisfacție și prin dialog direct cu echipele.

Implicarea în comunitate este o direcție strategică pentru Generali România, abordată dintr-o perspectivă pe termen lung. Din 2018, compania este activă prin inițiativa globală The Human Safety Net, care urmărește reducerea riscului de excluziune socială în comunități vulnerabile.

În România, acest demers se concretizează prin parteneriatul cu Fundația Noi Orizonturi și programul „Clubul Familiei”, derulat în grădinițe din mediul rural. Până în prezent, inițiativa a ajuns în 29 de comunități, implicând aproximativ 9.200 de părinți, copii și cadre didactice.

În paralel, Generali România susține proiecte de siguranță rutieră alături de Asociația EDIT, precum programul „Ora de educație rutieră”, dar și inițiative de modernizare a unor unități medicale importante, printre care Spitalul Universitar de Urgență București și Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

Mediul economic local este descris ca fiind dinamic, dar supus unor transformări rapide, influențate de modificări legislative cu impact asupra fiscalității, pieței muncii și investițiilor. În acest context, industria asigurărilor joacă un rol esențial în susținerea stabilității economice.

„Asigurările rămân un sprijin esențial atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, în fața neprevăzutului, fie că vorbim despre crize economice sau catastrofe naturale”, subliniază Adrian Marin.

Pentru viitor, Generali România își propune să contribuie la crearea unui cadru stabil de funcționare, să participe activ la dialogul cu autoritățile și să susțină creșterea gradului de cuprindere în asigurare prin soluții performante, reputație solidă și mecanisme legislative adecvate.

Într-o singură frază, CEO-ul Generali România descrie compania ca fiind „o organizație care a învățat de-a lungul anilor ce înseamnă sustenabilitate, o politică investițională adecvată și o abordare a business-ului pe termen lung”, principii care continuă să ghideze strategia companiei într-un mediu economic aflat în permanentă schimbare.