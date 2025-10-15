Economie

Producția industrială a României, în scădere abruptă. Criza economică nu mai e așa departe

Producția industrială a României, în scădere abruptă. Criza economică nu mai e așa departeIndustrie. Sursa foto: Dreamstime.com
Producția industrială a României a scăzut cu 1,5% în perioada ianuarie–august 2025. Industria prelucrătoare și extractivă au înregistrat pierderi, în timp ce sectorul energetic a fost singurul pe creștere, potrivit datelor INS.

Scădere de 1,5% în primele opt luni ale anului 2025

Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), producția industrială a României a înregistrat o scădere în perioada ianuarie–august 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Volumul total al producției industriale a fost mai mic cu 1,5% ca serie brută și cu 0,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Scăderea confirmă tendința de încetinire a activității economice din sectorul industrial, una dintre principalele componente ale produsului intern brut.

Industria prelucrătoare și cea extractivă trag economia în jos

Cele mai semnificative pierderi s-au înregistrat în industria prelucrătoare, care a scăzut cu 1,8%, și în industria extractivă, unde declinul a fost de 1%.

Aceste sectoare au fost afectate de reducerea comenzilor externe, de creșterea costurilor cu energia și de fluctuațiile prețurilor materiilor prime, potrivit analizelor economice realizate de INS.

„În perioada ianuarie–august 2025, scăderea producției industriale este determinată în principal de reducerea activității în industria prelucrătoare, dar și de ritmul mai scăzut al extracției materiilor prime”, se arată în raportul statistic.

Producția de oțel la combinatul din Reșița

Producția de oțel la combinatul din Reșița. Sursa foto: Online communism photo collection

Energia, singurul sector aflat pe creștere

Singurul domeniu care a înregistrat evoluție pozitivă în primele opt luni ale anului a fost producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde s-a consemnat o creștere de 0,5%.

Dacă se ține cont de ajustările sezoniere, avansul sectorului energetic devine chiar mai vizibil, ajungând la 1%, semn că cererea de energie a crescut, mai ales în contextul verii călduroase și al extinderii consumului în mediul industrial.

August 2025: declin accentuat față de anul trecut

Comparativ cu luna august 2024, producția industrială brută din august 2025 a înregistrat un recul de 3,3%, potrivit datelor INS.

Cele mai afectate domenii au fost:

  • Industria prelucrătoare, cu o scădere de 4%;

  • Industria extractivă, cu un minus de 3%.

În schimb, sectorul energetic a continuat trendul pozitiv, consemnând o creștere de 1,6%.

Ca serie ajustată, producția industrială totală a fost mai mică cu 1,1% față de august 2024. Detaliat pe sectoare, industria extractivă a coborât cu 2,3%, industria prelucrătoare cu 1,6%, iar producția și furnizarea de energie a urcat cu 1,7%.

Scădere abruptă față de luna iulie

INS arată că, între iulie și august 2025, producția industrială a înregistrat o scădere accentuată.

Ca serie brută, declinul a fost de 17,7%, în timp ce, după ajustarea datelor în funcție de sezonalitate, s-a observat o scădere de 2%.

Această evoluție indică o reducere temporară a activității industriale în perioada de vară, când numeroase fabrici își suspendă activitatea pentru lucrări de mentenanță, dar și un consum mai scăzut din partea industriei grele.

