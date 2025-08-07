Justitie Procurorii au refăcut filmul crimei din Arad. Noi detalii







După ce în spațiul public au apărut, pe surse, mai multe scenarii ale crimei a cărei victimă este femeia de 28 de ani din Arad, Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a transmis un comunicat. În care, conform probatoriului administrat în cauză, este descris modul în care femeia a fost răpită, iar după aceea a murit. După ce în acest an a avut loc al 33-lea femicid, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) cere incriminarea femicidului în legislaţia penală.

Femeia se numește Romina Incicaș . Inculpatul, ONM, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a avut a relaţie de concubinaj cu victima. Relație care, spun anchetatorii a durat aproximativ 15 ani. Chiar dacă victima avea doar 28 de ani. Din relaţia de concubinaj s-au născut două fete, ambele minore la această dată.

Una are 13 ani, una 7 ani. Fetițe despre care femeia spune într-o postare că sunt "inima și sufletul meu" . În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit. Pe fondul unor neînţelegeri. Victima și criminalul locuiau separat. El în localitatea Sintea Mare.Victima la o adresă din oraşul Chişineu-Criş împreună cu cele două fiice.Femeia era angajată în calitate de barmaniţă la un restaurant din oraşul Chişineu-Criş.

"În seara zilei de 05.08.2025, în jurul orei 21.00 inculpatul s-a deplasat cu autoturismul marca BMW, la locul de muncă al victimei. A parcat lângă terasa restaurantului. După care a coborât din autoturism şi s-a deplasat la victimă. Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii. Discu'iile erau în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat", spun procurorii arădeni. B[rbatul a mers apoi la mașină. A lăsat geamul jos. Și i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine. Femeia ar fi intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe bărbat.

"Moment în care ONM a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă. Astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism. După care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului...Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş. Victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului. La sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea... A trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79 A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare", se arată în probatoriu.

La aproximativ 1,5 km de ieșirea din Chișineu Criș, bărbatul a lăsat victima de mână. Aceasta, pe fondul epuizării și din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul. Și a căzut pe asfalt. Lovindu-se puternic la cap. Și pe toată suprafața corpului. Și decedând în urma leziunilor suferite", transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Cadavrul a fost găsit la ieșirea din Chișineu Criș, în afara părții carosabile.La aproximativ 4,70 m de acostament. Cadavrul era poziționat cu fața în jos. Prezenta multiple leziuni la nivelul capului și al corpului.

După necropsie, s-a stabilit că moartea femeii s-a datorat "dilacerării şi contuziei meningo-cerebrale, consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu multiple fracturi de boltă craniană iradiate în baza craniului. Leziunile traumatice cranio-cerebrale au putut fi produse prin proiectare. Și au legătură de cauzalitate, directă cu mecanismul tanatogenerator. Iar placardele excoriate constatate necroptic recunosc un mecanism de târâre".

Parchetul a dispus miercuri reținerea pentru 24 de ore a inculpatului O.N.M., cercetat pentru săvârșirea săvârşirea infracţiunilor de omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. În cauză urmează a se propune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) cere incriminarea femicidului în legislaţia penală românească,Prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Prin introducerea unei definiţii oficiale a femicidului, ca premisă esenţială pentru incriminarea acestuia în Codul penal.

„Lupta împotriva violenţei domestice şi de gen este o „urgenţă naţională", iar tragedia tinerei ucise de fostul concubin în judeţul Arad reconfirmă cât de important este ca victimele violenţei domestice să beneficieze la timp de toate măsurile: ordin de protecţie, de protecţie provizoriu, monitorizarea agresorului cu brăţară electronică. Aceste măsuri salvează vieţi, descurajează agresorii şi permit intervenţia rapidă a autorităţilor”, au scris reprezentanţii ANES pe Facebook.