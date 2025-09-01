Social "Procesul lui Eichmann" revine pe scena Operei Naționale București. Un spectacol ancorat în memoria colectivă







Procesul lui Eichmann, un spectacol de excepție. Opera Națională București prezintă pe 8 și 9 octombrie, ora 18:30, două reprezentații ale operei Procesul lui Eichmann de Gil Shohat. Un libret (în două acte si 66 de scene) bazat pe piesa omonimă de teatru a dramaturgului israelian Motti Lerner. Regia poartă semnătura lui Erwin Şimşensohn, scenografia lui Dragoș Buhagiar, conducerea muzicală îi aparține lui Daniel Jinga, cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București.

Inițiatorul și susținătorul realizării operei „Procesul lui Eichmann” în România este doamna Tova Ben-Nun Cherbis, președinte și fondator al Fundației Magna Cum Laude-Reut și al Complexului Educațional Laude-Reut.

Opera redă în cheie lirică un episod definitoriu pentru conștiința umanității, procesul din 1961 al locotenentului nazist Adolf Eichmann, artizanul Soluției Finale. Evadarea acestuia după război și capturarea lui de către serviciile israeliene, urmată de judecarea sa publică, au marcat un moment crucial de reafirmare a justiției și demnității umane.

O pledoarie pentru umanitate, pe scena ONB.

Opera Procesul lui Eichmann este, înainte de toate, un proiect de educație istorică și de conștientizare socială. O funcție esențială pe care toate marile instituții de cultură ale lumii și-o asumă, cu atât mai mult în perioade marcate de turbulențe morale și politice, precum cea actuală. Opera Națională București este fidelă acestei misiuni fundamentale – aceea de a sluji cele mai înalte valori morale și politice ale omenirii (libertatea, viața trăită cu demnitate, spiritul democratic, capacitatea omului de a-și căuta fericirea și de a-și alege nestingherit destinul într-o societate lipsită de orice formă de discriminare) – și încearcă prin diferite proiecte artistice să se asigure de buna receptare a acestora în rândul publicului românesc.

O mare parte a dramei se desfășoară în sala de judecată, prezentând confruntări între acuzare, apărare și inculpat. Mărturiile cutremurătoare dezvăluie politicile naziste împotriva evreilor, inclusiv ghetoizarea și execuțiile în masă din lagărele morții și gropile de exterminare comune.

Acest remarcabil proiect cultural își propune să păstreze vie memoria trecutului și să inspire generațiile viitoare în spiritul empatiei, toleranței și responsabilității sociale. Este o lecție de istorie esențială, pe care trebuie să o învățăm pentru a asigura o evoluție sănătoasă a întregii societăți.

Compozitorul Gil Shohat, el însuși descendent al unor supraviețuitori ai Holocaustului, a conceput o muzică originală, accesibilă și universală, inspirată din tradiția evreiască, dar deschisă influențelor altor culturi și religii.

În rolul Adolf Eichmann a fost distribuit baritonul Alexandru Constantin, care este, în prezent, solist al Operelor Naționale din București și Iași.

