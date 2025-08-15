Social Memoria Video a istoriei României, dată pe gratis la Google. Cum a „exportat” TVR 10.000 de casete din Arhiva Națională, sub acoperirea unei „digitalizări gratuite”. Exclusiv







Memoria video a României făcută cadou. Am scris ieri despre situația dezastruoasă de la TVR. Reacție zero. L-ați văzut pe Ilie Bolojan, cel veșnic încruntat când vine vorba despre cheltuirea banului public să scoată vreun sunet? Nici nu o să-l auziți. Preferă să mărească CASS la activități independente, adică și jurnaliștilor, decât să vadă cum se scurg milioane de euro aiurea.

Astăzi vă prezint un alt fapt grav ce se petrece la TVR! Sub pretextul unei „digitalizări gratuite”, Televiziunea Română a expediat în Germania 10.000 de casete BETA cu imagini din istoria României. Nicio autoritate din domeniul patrimoniului nu a fost consultată. Ministerul Culturii și Arhivele Naționale au fost ținute în întuneric. Beneficiarul real: Google, care folosește aceste imagini pentru antrenarea inteligenței sale artificiale.

În 2024 și 2025, în mai multe transporturi discrete, TIR-uri cu casete BETA din Arhiva TVR au plecat spre sediul Deutsche Welle din Germania. Oficial, scopul era „digitalizarea gratuită” într-un parteneriat al European Broadcasting Union (EBU) cu Google și DW. Neoficial, fiecare casetă conținea fragmente din istoria recentă a României: imagini din decembrie ’89, arhive ale evenimentelor din anii ’90, documentare, materiale de actualitate, producții unicat.

Totul s-a petrecut fără avize. Fără evaluare oficială. Fără transparență. Nicio hârtie de la Ministerul Culturii. Nicio notificare către Arhivele Naționale. Patrimoniul nu este clasat, dar legea cere aviz pentru export. Nu s-a cerut.

Evaluarea era obligatorie pentru stabilirea valorii bunurilor culturale. Dar nu a fost făcută de un expert ANEVAR. A fost „rezolvată” intern, de Departamentul Economic al TVR, astfel încât asigurarea să coste cât mai puțin.

10.000 de casete BETA copiate în Germania, la DW. Transportul și asigurarea sunt plătite de TVR, nu de Google. Materialele convertite în fișiere video și stocate doar 30 de zile în cloud-ul Google. După aceea: ștergere sau taxă de stocare.

Google primește acces total la aceste imagini pentru a-și perfecționa sistemele AI – recunoaștere facială, transcriere automată, descriere vizuală automată. TVR nu primește acces gratuit la aceste unelte, ci doar contra cost. Până azi, toate cele 10.000 de casete au plecat. Niciuna nu s-a întors.

Procesul nu este o restaurare complexă, ci un simplu transfer de pe suport fizic pe fișiere video. TVR poate face asta în propria clădire, cu propriii oameni. Problema reală? Spațiul de stocare digital – pe care Google îl oferă doar temporar.

Alte televiziuni au spus NU. România a spus DA. Proiectul a fost prezentat mai multor televiziuni publice și arhive audiovizuale din lume. Doar TVR și televiziunea publică din Cipru au acceptat. Restul au refuzat.

FIAT/IFTA, federația internațională a arhivelor de televiziune, a emis un avertisment oficial: acordul este o amenințare pentru patrimoniul cultural. Acest avertisment a ajuns la conducerea TVR înainte de semnarea contractului. A fost ignorat.

Cine și-a asumat legal expedierea acestor casete în afara țării? De ce nu s-au obținut avizele necesare? Ce garanții există că Google nu va folosi materialele în scopuri comerciale nelimitate? Cum se poate recupera patrimoniul dacă nu se mai întoarce?

Nu e vorba doar despre 10.000 de casete. E vorba despre memoria colectivă a unei țări. Despre accesul liber al unei corporații străine la fragmente de istorie pe care noi nu le mai controlăm. E vorba despre cum, într-un birou din Calea Dorobanți, cineva a semnat că aceste imagini pot pleca – fără să întrebe pe nimeni și fără să explice nimic.