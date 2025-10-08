Probleme medicale pentru Dolly Parton. Concertul din Las Vegas, reprogramat

Cântăreața de muzică country Dolly Parton a fost nevoită să amâne concertele programate în cadrul rezidenței sale din Las Vegas, din cauza unor probleme renale recente.

Sora sa, Freida Parton, a cerut public rugăciuni pentru sănătatea artistei.

„Este puternică, iubită și, cu toate rugăciunile care se ridică pentru ea, știu în inimă că va fi bine”, a transmis Freida.

Dolly Parton a anunțat pe 28 septembrie că va amâna concertele programate la The Colosseum din Caesars Palace, Las Vegas, pentru a urma câteva proceduri medicale recomandate de medici.

„Vreau ca fanii și publicul să afle direct de la mine că, din păcate, va trebui să amân concertele viitoare din Las Vegas”, a explicat artista pe rețelele sociale.

Artista a glumit:

„Se pare că a venit timpul pentru verificarea mea de 100.000 de mile, deși nu este vizita obișnuită la chirurgul plastician”, dar a subliniat seriozitatea situației: „Nu voi putea repeta și organiza show-ul pe care vreau să-l vedeți și pe care îl meritați”.

Dolly Parton a suferit recent un calcul renal care a provocat o infecție. Calculii renali sunt depozite dure de minerale și săruri care se formează în rinichi, cauzând durere, disconfort și, în unele cazuri, necesitatea unor proceduri medicale.

Simptomele pot include dureri intense în zona lombară sau abdomen, greață și dificultăți la urinare.

„Doctorul mi-a spus că nu trebuie să călătoresc în acest moment, așa că am nevoie de câteva zile pentru a mă recupera”, a explicat artista.

Concertele au fost reprogramate pentru septembrie anul viitor. Fanii care și-au achiziționat bilete vor fi informați despre modificări, iar Parton și-a exprimat dorința de a reveni pe scenă pregătită și în formă maximă.

„Încă pot lucra la toate proiectele mele de aici, din Nashville, doar că am nevoie de puțin timp pentru a fi pregătită pentru show”, a transmis artista.

Sora lui Dolly, Freida Parton, a cerut public rugăciuni:

„Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit prea bine în ultima vreme. Cred cu adevărat în puterea rugăciunii și am fost condusă să cer tuturor celor care o iubesc să se roage împreună cu mine.”

Mesajele de susținere au venit imediat din partea fanilor și a colegilor de breaslă, exprimând speranța pentru o recuperare rapidă.

Amânarea temporară arată că Dolly Parton prioritizează sănătatea înainte de a-și continua activitatea artistică intensă.

În context regional și internațional, Parton rămâne o figură emblematică a muzicii country, iar deciziile ei medicale și personale influențează programul de concerte și evenimente publice.

Experții în divertisment consideră că abordarea responsabilă a sănătății este esențială pentru longevitatea carierei sale și menținerea calității spectacolelor.

Artista a transmis că nu intenționează să se retragă din industria muzicală: