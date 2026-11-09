Scăderea temperaturilor poate reduce presiunea din anvelope, chiar și atunci când acestea nu prezintă nicio perforație. Fenomenul afectează aderența, stabilitatea mașinii și consumul de combustibil, motiv pentru care verificarea pneurilor devine o măsură importantă de siguranță în sezonul rece, potrivit NHTSA.

Șoferii trebuie să acorde atenție valorilor recomandate de producătorul autoturismului, nu unor presiuni considerate standard pentru toate vehiculele. O anvelopă insuficient umflată poate modifica comportamentul mașinii, în special pe carosabil umed, acoperit cu zăpadă sau polei.

Scăderea temperaturii exterioare influențează direct presiunea aerului din interiorul anvelopelor. Pe măsură ce aerul se răcește, presiunea acestuia scade, chiar dacă pneul este perfect etanș și nu există pierderi provocate de o înțepătură sau de o deteriorare a valvei.

Ca regulă orientativă, o scădere a temperaturii cu 10 grade Celsius poate determina o reducere a presiunii cu aproximativ 0,1 bari. Diferența poate deveni relevantă atunci când temperaturile oscilează puternic între zi și noapte sau când vremea se răcește brusc.

Din acest motiv, o presiune verificată în condiții de temperatură mai ridicată poate să nu mai fie corespunzătoare după instalarea frigului.

Valorile de 2,1-2,5 bari sunt întâlnite frecvent în cazul autoturismelor, însă nu reprezintă o recomandare universală. Presiunea necesară depinde de caracteristicile fiecărui vehicul, de dimensiunea anvelopelor și de încărcătura transportată.

Informațiile corecte se găsesc în manualul de utilizare sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe stâlpul portierei șoferului ori în zona clapetei rezervorului.

Producătorii pot indica valori diferite pentru puntea din față și cea din spate, dar și pentru situațiile în care mașina circulă cu puțini pasageri sau este încărcată cu bagaje și ocupanți.

Este important ca șoferii să țină cont de aceste diferențe înaintea călătoriilor lungi, mai ales în perioada concediilor de iarnă.

Presiunea incorectă poate afecta suprafața de contact dintre anvelopă și carosabil, influențând aderența și comportamentul vehiculului în timpul frânării și al virajelor.

În condiții de iarnă, când drumurile pot fi acoperite cu apă, zăpadă sau gheață, menținerea presiunii recomandate este cu atât mai importantă. Anvelopele insuficient umflate pot crește rezistența la rulare, ceea ce duce și la un consum mai mare de combustibil.

Potrivit producătorului de anvelope Continental, o scădere a temperaturii cu 10 grade Celsius poate reduce presiunea cu aproximativ 0,07-0,14 bari. Diferența depinde de condițiile concrete, însă este suficientă pentru a justifica verificări mai frecvente în sezonul rece.

Specialiștii recomandă verificarea presiunii atunci când anvelopele sunt reci, înainte ca mașina să fie utilizată sau după ce vehiculul a staționat suficient timp.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA) recomandă verificarea cel puțin o dată pe lună și înaintea călătoriilor lungi. Instituția precizează că anvelopele trebuie să fie reci, ceea ce înseamnă că mașina nu a fost condusă timp de cel puțin trei ore.

Pentru o verificare corectă, șoferii ar trebui să țină cont de câteva recomandări:

să utilizeze un manometru pentru măsurarea presiunii;

să verifice toate cele patru anvelope;

să controleze și roata de rezervă, dacă există;

să ajusteze presiunea conform indicațiilor producătorului;

să repete verificarea după schimbări importante de temperatură.

O atenție deosebită trebuie acordată și diferențelor dintre presiunile recomandate pentru puntea din față și cea din spate.

Multe autoturisme moderne sunt echipate cu un sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, cunoscut sub denumirea TPMS. Acesta avertizează șoferul atunci când presiunea scade sub un anumit prag.

Totuși, existența acestui sistem nu elimină necesitatea verificărilor manuale. Potrivit NHTSA, avertizarea TPMS poate apărea și în urma unei scăderi normale a temperaturii, fără ca anvelopa să fie perforată.

De asemenea, instituția atrage atenția că valoarea maximă înscrisă pe flancul anvelopei nu trebuie confundată cu presiunea recomandată pentru utilizarea pe un anumit autoturism. Aceasta din urmă trebuie preluată din documentația vehiculului sau de pe eticheta producătorului.

Montarea anvelopelor de iarnă nu elimină necesitatea monitorizării presiunii. Dimpotrivă, variațiile de temperatură impun verificări regulate, inclusiv în perioadele în care mașina circulă mai puțin.

Michelin recomandă verificarea presiunii cel puțin o dată pe lună, indiferent dacă vehiculul utilizează anvelope de vară, de iarnă sau all-season. Compania atrage atenția și asupra pierderilor neobișnuite de presiune, care pot indica o problemă la una dintre anvelope.

În cazul în care una dintre anvelope pierde presiune mai repede decât celelalte, este indicată verificarea acesteia într-un service specializat. Cauza poate fi o perforație, o problemă la valvă sau o deteriorare a jantei.

Presiunea corectă a anvelopelor contribuie la stabilitatea mașinii, la aderență și la reducerea consumului de combustibil. În sezonul rece, verificarea periodică devine o măsură preventivă importantă, mai ales înaintea drumurilor lungi sau în perioadele cu variații accentuate de temperatură.

Respectarea valorilor indicate de producător și verificarea pneurilor în condiții corespunzătoare pot reduce riscurile asociate circulației pe carosabilul de iarnă.