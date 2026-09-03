Preot din Iași, acuzat că a afișat o „listă a rușinii” pe ușa bisericii

Preotul Cristian Prodan, care slujește la Parohia Cucuteni din județul Iași, este acuzat de mai mulți localnici că ar fi afișat pe ușa bisericii o listă cu enoriașii care nu și-ar fi achitat contribuțiile. Oamenii susțin că preotul solicită sume mari pentru diferite servicii religioase și îl acuză de lipsă de implicare în comunitate, potrivit BZI.

Preotul respinge acuzațiile și afirmă că nu a existat o asemenea listă pe ușa bisericii. El susține că banii pentru întreținerea lăcașului de cult provin din donații și că nimeni nu este obligat să contribuie.

Controversele au apărut și după ce fiica preotului, Ioana Prodan, a publicat pe TikTok un videoclip în care vorbește despre sumele cheltuite la restaurante și critică un ospătar.

Mai mulți locuitori din Cucuteni susțin că pe ușa bisericii ar fi fost pusă o listă cu persoanele care nu își achitaseră contribuțiile. Unii dintre cei care au vorbit despre situație au preferat să nu își divulge identitatea, de teamă să nu apară probleme atunci când familiile lor au nevoie de servicii religioase.

Un localnic afirmă că a fost trecut pe lista respectivă și susține că preotul și-ar fi schimbat mai multe mașini după venirea în localitate. Bărbatul mai spune că acesta și-ar fi cumpărat un apartament în Iași, deși are la dispoziție o casă parohială în Cucuteni.

„Am fost și eu trecut pe lista asta, pentru că noi am fost plecați în străinătate și ne-am întors acum recent. Tot nu am plătit, dar am fost la biserică și am rupt lista, după care a pus alta. Acum nu știu dacă mai este. De când a venit aici, la noi în sat, a schimbat mai multe mașini, iar la aproximativ un an după ce a venit aici, la Cucuteni, a reușit să-și ia un apartament în Iași. Acolo locuiește, deși are casa parohială dotată cu orice aici în sat. Fata preotului este fotomodel, călătorește prin multe țări și vine cu niște mașini de nu s-a mai văzut în Cucuteni!”, a spus M.I, potrivit sursei.

Același bărbat a relatat și un episod pe care susține că l-a avut cu preotul în urmă cu aproximativ patru ani, atunci când acesta mergea să sfințească locuințele înainte de Crăciun.

„Eu chiar am avut o situație cu el acum vreo 4 ani, când umbla să sfințească casele înainte de Crăciun. Întrucât abia venisem din străinătate, nu aveam decât 50 de lei. Restul, în euro. Așa că i-am dat 30 de lei preotului și restul la dascăl. Când preotul a ieșit din casa noastră, a început să comenteze că venim din Italia și îi dăm doar 30 de lei. Din acest motiv, vreo 3 ani nu l-am mai primit. El slujește o duminică la Cucuteni și una la Băiceni, dar locuiește la Iași. Este foarte avar. Nu a vrut să înmormânteze un amărât din sat pentru că nu își achitase contribuțiile. Nu știu ce salariu are el, dar undeva la 4.000 de lei, plus că are două parohii”, a mai spus M.I.

Afirmațiile localnicilor nu au fost confirmate independent.

Nu toți localnicii consideră că afișarea unei liste cu persoanele care nu au plătit contribuțiile ar fi o problemă. Unii spun că o asemenea măsură i-ar putea determina pe oameni să contribuie la cheltuielile bisericii.

„E normal să se pună lista cu rău-platnici. Toți ar trebui să le plătească, ca să facă îmbunătățiri bisericii. Ce-i drept, preotul ăsta este cam scump, percepe cam 500 de lei pentru o înmormântare. Din câte știu, nu merge la înmormântările celor care nu plătesc, așa că trebuie să plătească familia”, a spus G.V., un bărbat din Cucuteni.

O femeie în vârstă de 58 de ani din localitate susține, la rândul ei, că preotul nu locuiește la casa parohială din Cucuteni și că slujește alternativ în două localități.

„Îi cam plac banii preotului ăstuia. Slujește de mulți ani aici. El are casă parohială aici, în Cucuteni, lângă biserică, dar el locuiește la Iași. El slujește aici o dată la două săptămâni, pentru că merge și la biserica din Băiceni”, a spus M.L., o femeie din Băiceni.

Miercuri, 2 septembrie 2026, lăcașul de cult era încuiat, iar clopotarul nu a putut deschide biserica. Acesta a spus că preotul trebuie să fie prezent.

„Luați legătura cu părintele și programați să fie și el. De obicei, el stă aici, dar cred că este plecat în oraș. Nu s-a pus lista cu cei care nu au achitat contribuțiile, deși mai sunt care nu plătesc. Eu nu pot face nimic fără știrea dânsului”, a spus Vasile Pietraru, clopotarul.

O altă situație care a atras atenția localnicilor este un videoclip publicat de Ioana Prodan, fiica preotului. În filmare, aceasta povestește despre experiența avută la un restaurant grecesc din Mamaia și critică modul în care s-ar fi comportat un ospătar.

Tânăra spune că, la o ieșire cu familia, nota de plată a ajuns la 5.000 de lei și că tatăl său i-ar fi oferit chelnerului un bacșiș de 250 de lei. În același videoclip, ea vorbește despre o altă ieșire la restaurant, unde susține că grupul său a făcut o consumație de 20.000 de lei.

„Dezbatem nesimțirea chelnerilor. Nu a fost atent la noi, paharele au fost goale, și cele de vin și cele de apă. Tata i-a lăsat tips de 250 de lei. Îți dau tips dacă vreau, iar dacă tata ți-a lăsat, eu zic să te mulțumești cu atât. O să rămâneți la fel de proști cum am rămas și eu. Am fost cu prietenii mei la un local din Mamaia, unde am făcut consumație de 20.000 de lei, iar chelnerului i s-au dat 200 de euro, iar la final i-am mai dat 500 de lei. Dragi chelneri, haideți să normalizăm că, «dacă vreau să îți dau tips, bine», dar nu mai fiți nesimțiți. Meseria ta este să servești la masă, nu să faci figuri. Sunteți chelneri și trebuie să vă faceți meseria. Dacă nu vă purtați frumos cu mine, o să vă las fix 0 lei tips, ca să vă autoeducați”, spune Ioana Prodan într-un video postat pe TikTok.

Contactat de reporterii BZI, Cristian Prodan a negat că ar fi existat o listă cu persoanele care nu și-au achitat contribuțiile. El a explicat că întreținerea bisericii este susținută prin contribuțiile voluntare ale enoriașilor și prin sprijinul administrației locale.

Preotul a spus și că nu este la curent cu videoclipul publicat de fiica sa sau cu nota de plată menționată.

„Sunt la o înmormântare și, din acest motiv, nu eram în zonă. Întreținerea bisericii se face cu ajutorul Consiliului Local și al enoriașilor. Eu nu trebuie să îi conving să plătească. Ei sunt conștienți că o biserică necesită anumite cheltuieli și ei vin la slujbă, fac anumite donații, pe care noi le folosim pentru întreținerea lăcașului de cult. Nu este o taxă impusă, pur și simplu, cine dorește este liber să facă donații. Noi nu impunem nimănui să plătească. Nu cunosc să se fi pus vreo listă pe ușa bisericii. Cum am spus, noi nu impunem nimic nimănui. Nu știu despre ce este vorba (n.r. – întrebat despre nota de plată în valoare de 5.000 de lei)”, a spus preotul Cristian Prodan.