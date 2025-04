EVZ Special Povestea Dianei Busuioc Angelson în State! Cum a ajuns de la a avea cinci joburi, la a avea propria companie de producție cinematografică







Din 4 aprilie, la foarte multe cinematografe din țară, se regăsește filmul „Alexandra”, cel mai nou proiect cinematografic al Dianei Busuioc Angelson. Originară din Ploiești, ea a ajuns în Statele Unite cu o bursă de studiu la o prestigioasă universitate de teatru și film din Los angeles, California. Iar în prezent, are propria sa afacere în domeniu, o companie de producție cinematografică, Christa Films, de aproape 15 ani de zile.

Ea a fost prezentă joi, 3 aprilie, în cadrul podcastului „Picătura de business”, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana. Înregistrarea integrală poate fi urmărită pe pagina de YouTube „HAI România”. Iar în cadrul discuției, Diana Busuioc Angelson a povestit despre cum a ajuns în Statele Unite, cum a fost să se descurce singură peste Ocean, dar și despre parcursul ei în lumea afacerilor filmului american.

„Eram anul trei de facultate la UNATC în București când am aplicat pentru două burse de studiu în America, una în New York și cealaltă la Hollywood. Am fost acceptată la Universitatea Stella Adler din Los Angeles, o școală celebră din SUA dedicată teatrului și filmului. Într-adevăr, nu plăteam taxa de studiu, dar tot aveam nevoie de bani, așa că aveam cinci locuri de muncă pe parcursul unei săptămâni din care făceam aproximativ 5.000 de dolari pe lună”, povestește actrița.

În fața șocului prețurilor din SUA

Diana Busuioc Angelson spune că a avut foarte multe dificultăți. Față de București, totul era cu până la 20 de ori mai scump în Los Angeles. De la chirie, la utilități și așa mai departe. De aceea, a trebuit să lucreze foarte mult pentru a se întreține, dar și pentru a pune bani deoparte. „Lucram la curățătorie, plimbam câini, dansam într-o trupă, am fost barbam și mă angajasem și într-o companie specializată în cabluri. Am ajuns să lucrez pentru un studio al celor de la Red Hot Chili Peppers și mai apoi și managera companiei respective”, spune regizoarea.

Iar în lumea artelor, ea a ajuns cu ajutor din partea soțului său, tot un român, din Cluj, cu care s-a întâlnit în orașul american. Acesta a încurajat-o să înceapă să scris scenarii și așa a decis să-și deschidă propria companie. „În SUA este foarte ușor să deschizi un business”, explică Diana Busuioc Angelson.

„Și așa am ajuns la primul film, la Dracula, o producție între comercială și istorică. Am prezentat o poveste în jurul legendei, dar fiind în America, a trebuit să-l fac mai atractiv pentru public, să vină lumea să-l vadă, mai ales că a fost primul film. Chiar în prima zi, a și fost piratat de câteva milioane de ori, iar cei de la Amazon au ajuns, din greșeală, să-l ofere în mod gratuit, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp”, povestește ea pe mai departe.

Ce urmează după „Alexandra”

Apoi, au urmat producții precum „A doua venire a Hristos” sau „Armenia, My Love”, dar și alte proiecte mai mici. Iar acum, pentru anul 2025, Diana Busuioc Angelson a pregătit filmul „Alexandra”, dar lucrează și să finalizeze o carte despre povestea lui Traian Popovici, un avocat român din Cernăuți ce a salvat 20.000 de evrei bucovineni în timpul celui De-al Doilea Război Mondial. De asemenea, regizoarea are de gând să realizeze în viitorul apropiat și un film bazat pe cele întâmplate atunci.

„Este vorba despre o producție foarte mare, voi avea nevoie de o un buget de cinci - zece milioane de dolari. De asemenea, voi dori să filmez în Cernăuți, teritoriu care nu se mai află acum în România, ci în Ucraina, țară aflată în război. Deci, va trebui să aștept să se încheie conflictul. Chiar vreau să spun povestea aceasta prin film, prin ceea ce știu eu să fac. Traian Popovici este un erou al țării și trebuie să-i ducem moștenirea mai departe”, încheie Diana Busuioc Angelson.