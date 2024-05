Sport Marele regret din cariera lui Jose Mourinho. Echipa pe care visează să o antreneze







Jose Mourinho este unul dintre cei mai buni antrenori de fotbal din lume, iar de numele acestuia se leagă o mulțime de performanțe. Antrenorul portughez are însă și unele regrete.

Jose Mourinho regretă că nu a acceptat oferta de a antrena naționala Portugaliei

Jose Mourinho a reușit să se impună cu succes în rândul marilor antrenori din lume.

Acesta a antrenat Benfica, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham și AS Roma de-a lungul carierei, însă regretă că nu a acceptat să devină selecționerul Portugaliei.

Afirmația a fost făcută în timpul unui interviu acordat canalului coreean de YouTube al EA Sports.

Antrenorul a avut două oportunități de a deveni selecționer al țării sale

Potrivit acestuia, reprezentanții federației i-au oferit două oportunități de a deveni selecționer al țării sale:

„Am avut deja două oportunităţi de a antrena Portugalia. Dar nu a fost momentul potrivit pentru mine.

Ultima dată, am fost emoţionat că nu am acceptat, pentru că am decis să rămân la Roma. Cred că am făcut o greşeală”, a spus Mourinho.

Jose Mourinho crede că va veni și o a treia propunere din partea naționalei țării sale

Supranumit „The Special One”, Jose Mourinho este de părere că cele două finale jucate cu AS Roma intră la categoria cea mai dificilă performanță:

„Cea mai dificilă performanţă? Cele două finale europene cu Roma”, a mai spus antrenorul.

În 2021, Mourinho ajungea la AS Roma, formație cu care a câștigat trofeul Conference League în 2022. De asemenea, Roma a jucat și finala Europa League din 2023, una pierdută însă la penaltiuri împotriva celor de la FC Sevilla.

Mourinho este liber de contract de la începutul acestui an, atunci când a fost demis de la gruparea de pe Olimpico.

Cariera lui Jose Mourinho:

Benfica (2000), Uniao de Leiria (2001-2002), FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018), Tottenham Hotspur (2019-2021), AS Roma (2021-2024).