Sport Povestea de Succes a unei Comunități și a Performanței (P)







Clubul Sportiv ‘’Atletico’’ Slănic este azi un exemplu viu de perseverență, performanță și dedicare în lumea sportului românesc, având un impact semnificativ asupra tinerelor talente și asupra comunității locale.

De-a lungul celor 19 ani de activitate, clubul a adunat o colecție impresionantă de medalii și rezultate remarcabile la competiții naționale și internaționale, fiind un adevărat simbol al succesului sportiv din România. Până în prezent, CS „Atletico” Slănic a obținut peste 400 de medalii importante, un record deosebit ce reflectă muncă susținută și angajamentul de a promova excelența în sport.

Povestea de Succes: Cum a început totul

Totul a început în 2001, un grup de oameni pasionați de sport și de educația tinerelor talente, descoperite și susținute cu multă implicare și muncă, au pus bazele Clubului Sportiv, un club mic, dar cu un vis mare. Omul care a crezut cu multă tărie în visul sau, îndrăzneț pentru unii, greu de atins pentru alții, cel care a fost și antrenor, și psiholog, poate chiar și părinte uneori, omul Gheorghe Mușat, care își dedicase viața sportului, a reușit să obțină an de an rezultate remarcabile.

Începuturile au fost modeste, antrenamentele desfășurându-se pe terenuri de pietriș și fără facilități moderne, dar pasiunea și dăruirea pentru sport au fost mereu în prim-plan. Târziu, în anul 2017, clubul a reușit să își construiască o pistă de antrenament cu material sintetic, cu sprijinul autorităților locale. Clubul Sportiv„Atletico” Slănic a oferit celor peste 600 de copii antrenați în decursul acestor ani, șansa de a-și urma visurile în sport și în viață, mulți dintre aceștia ajungând chiar antrenori la rândul lor.

Performanțe Remarcabile și în 2024

Și anul 2024 a fost unul deosebit pentru Clubul Sportiv Atletico Slănic, consolidându-și reputația pe plan național și internațional.

La Campionatele Naționale, performanțele echipei au fost remarcabile: 6 medalii de aur, 6 medalii de argint și 6 de bronz au fost obținute, fiecare dintre ele simbolizând efortul și determinarea sportivilor în fața celor mai puternici competitor.

Și în competițiile internaționale, sportivii de la Atletico Slănic au strălucit. 4 medalii de aur, 5 medalii de argint și 3 de bronz câștigate în fața unor echipe de elită, au oferit clubului o recunoaștere binemeritată.

Pe lângă aceste reușite internaționale, la Concursurile Naționale cu Invitați, Clubul Sportiv a continuat să arate ceea ce poate. 11 medalii de aur, 6 medalii de argint și 6 de bronz au fost obținute cu mândrie, rezultatele fiind reflectarea unui an de muncă intensă și de pregătire riguroasă. Fiecare medalie câștigată a fost un pas mai aproape de visul mai mare al clubului – acela de a deveni o forță sportivă de referință în România.

Impactul Asupra Comunității

De-a lungul anilor, Clubul Sportiv a avut un impact semnificativ asupra comunității locale, oferind oportunități tinerilor din Slănic și localitățile limitrofe să își dezvăluie potențialul sportiv. Activitățile clubului sunt accesibile copiilor, adolescenților și adulților având vârste între 5 și 19 ani, fără discriminare, iar antrenamentele și competițiile sunt oferite gratuit. Sportivii proveniți din diverse medii sociale beneficiază de un cadru de pregătire bazat pe motivare, pozitivism și încredere în care se pot concentra doar pe performanța sportivă, ceea ce le oferă oportunitatea de a deveni mai siguri pe sine, mai echilibrați și mai puțin expuși factorilor sociali negativi.

„Îmi dedic întreaga mea viață sportivă și profesională acestui club și copiilor pe care îi antrenez. Fac totul cu multă dragoste și dăruire, fiind convins că sportul nu doar formează campioni, dar și caractere. În fiecare zi, mă bucur să îi văd pe acești copii evoluând, învățând nu doar tehnică sportivă, ci și valori esențiale pentru viață. Un alt aspect foarte important pentru clubul nostru este sprijinul constant pe care îl primim din partea MaxBet România, care ne susține încă din anul 2014, acoperind toate costurile de operare ale clubului. Datorită acestui parteneriat valoros, putem să oferim atleților condiții excelente de pregătire.” – Antrenor Gheorghe Mușat.

Alături de susținerea financiară, acordăm an de an admirația și mulțumirile noastre tinerilor și foarte tinerilor atleți, pentru exemplul permanent și demonstrația continuă pentru lucrul bine făcut cu dedicare, empatie și responsabilitate. A fost și este una din preocupările noastre an de an, de a susține copii, tinerii și sportul. O facem cu multă bucurie în cei 10 (zece) ani de colaborare. Vom continua cu aceeași energie pozitivă și încredere menținută de frumoasele rezultate ale Clubului Sportiv din Slănic.” – Echipa MaxBet România.

Un Viitor Promițător

Clubul Sportiv Atletico Slănic își propune să continue tradiția de succes și să sprijine noile talente în atletism, oferindu-le acestora toate condițiile necesare pentru a deveni campioni. Astfel, numeroaselor medalii de la Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice li se vor adăuga altele, pe care sportivii le vor purta cu mândrie, reprezentând România pe cele mai mari scene internaționale.

Îndemn pentru Comunitate.

Este esențial ca astfel de cluburi, care formează tineri talentați și promovează valori precum disciplină, respectul și muncă în echipă, să fie susținute și promovate de întreaga comunitate. Atletismul, ca sport de bază, joacă un rol esențial în formarea tinerelor talente și în dezvoltarea fizică și mentală a copiilor.

Astfel, Clubul Sportiv Atletico Slănic nu doar că promovează valorile sportului, dar reprezintă și o comunitate unită, care luptă pentru un viitor mai bun, plin de realizări și succese.