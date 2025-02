Politica Ponta susține boicotul lui Călin Georgescu contra firmelor străine







Victor Ponta, fost prim-ministru, fost lider al PSD și fost consilier onorific al lui Marcel Ciolacu, a anunțat că se alătură demersului inițiat de Călin Georgescu de a boicota supermarketurile.

Victor Ponta a declarat în emisiunea „România Exclusiv”, moderată de Simona Gheorghe, că susține pe deplin boicotul supermarketurilor inițiat de Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Sunt de acord. Cum e cu alimentele? În urmă cu exact 10 ani, atunci când s-a scăzut TVA-ul la alimente, România mai mult exporta decât importa, adică Dumnezeu ne-a dat o țară bogată, putem să mâncăm ceea ce producem noi”, a explicat Victor Ponta.

Fostul premier a mai amintit că ar trebui să existe un plan care să vină în sprijinul producătorilor români deoarece până acum nu s-a făcut ceva concret.

„În fiecare an, însă, mai mult am omorât producătorii români, am importat din alte țări din UE. Este o problemă adevărată, dar care poate fi îndreptată, cu o singură condiție: să ai un plan de sprijin al producătorilor. După care ai instrumente administrative, te duci la supermarket și zici: de ce iei merele din Polonia, nu din România? Cred că putem să facem chestia asta într-un an, doi maxim”, a mai subliniat Ponta.

Ponta: Există șansa să punem România pe primul loc

Victor Ponta a mai ridicat o problemă în intervenția sa amintind de mișcarea populară după ce Austria nu a fost de acord cu intrarea României în spațiul Schengen.

„Avem ani de zile în care, o dată pe an, schimbam guvernul. Au fost nouă prim-miniștri de la mine până în ziua de azi. Vă aduceți aminte când Austria ne-a respins intrarea în spațiul Schengen și a fost o mișcare populară, dar a ieșit Iohannis și a zis că nu e voie, nu boicotați pe nimeni.

Asta a fost ideea ca să nu mai producem în România și să importăm. Acum, odată cu administrația Trump, avem o șansă să punem România pe primul plan”, a concluzionat Victor Ponta, la romaniatv.net.