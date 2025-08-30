Social

Pod mobil pentru Lefkada. Care este orarul de funcționare

Pod mobil pentru Lefkada. Care este orarul de funcționareGrecia. Sursa foto. Arhiva EVZ
Turiștii care se pregătesc să plece în vacanță în Lefkada trebuie să știe că există câteva modificări legate de traseu. Mai exact, nu se mai trece cu feribot, pentru că s-a găsit o altă modalitate.

În Lefkada prin feribot

Autoritățile din Grecia au anunțat faptul că pe insula Lefkada se ajunge acum printr-o metodă inedită. Este vorba despre un feribot care este folosit pe post de pod mobil. Mai exact Faneromeni este numele ambarcațiunii care face legătura dintre insula și continent. Asta pentru că podul de acolo se află în reparații.

Sursa: Facebook

Drept urmare până pe 15 septembrie va fi folosită această metodă pentru a ajunge pe insula grecească. Doar că acesta nu permite altor ambarcațiuni să treacă, drept urmare are program de funcționare. Astfel încât și alte feribot-uri să își poată face traseele. Astfel, în fiecare zi se poate traversa pe acest ”pod mobil”, mai puțin la orele 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00.

Practic atunci, feribotul se dă din calea altor ambarcațiuni care au nevoie să treacă. În restul timpului, circulația este deschisă pentru ca mașinile să treacă în ambele sensuri.

Trecere gratuită

Adică funcționează exact ca un pod, doar că este o ambarcațiune de mari dimensiuni. Greci au mai precizat că în momentul în care traficul este dificil sau aglomerat, șoferii sunt rugați să aibă răbdare.

Mai ales că sunt așteptați mii de vizitatori, iar în acest moment, podul mobil nu poate fi repus în funcțiune. De altfel, aceștia au rugat turiștii să fie înțelegători legat de orele în care feribotul funcționează și să își facă traseul în funcție de acest aspect. De asemenea pentru a trece prin acest feribot nu se percep taxe suplimentare, ca la podul mobil. Iar turiștii care au ajuns deja în Lefkada spun că lucrurile funcționează foarte bine.

