Plata pensiilor pe luna august. Cea mai mare confuzie pe care o fac pensionarii







Plata pensiilor pe luna august vine la pachet cu noile măsuri fiscale. Peste 1, 7 de milioane de romani, ale căror pensii depășesc 3.000 de lei, vor primi bani mai puțini din cauza noii contribuții la sănătate, care este de 10%. Conform calendarului oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNAS), distribuirea pensilor începe chiar din prima zi lucrătoare, iar procesul se va desfășura în două etape, în funcție de metoda de încasare.

Pensionarii care au ales să-și primească pensia prin Poșta Română vor începe să primească banii din vineri, 1 august, iar distribuirea la domiciliu va continua treptat până cel târziu pe 15 august. Această categorie cuprinde circa 2,5 milioane de persoane, iar livrările se fac conform programului local al fiecărui oficiu poștal.

Pentru cei care au optat pentru virarea în cont bancar, pensiile vor fi disponibile începând cu 12 august. Pot apărea mici diferențe în funcție de bancă și de județ, însă autoritățile estimează că toate transferurile vor fi finalizate până pe 14 august.

Românii cu pensii de peste 3.000 de lei vor plăti din nou contribuția la sănătate (CASS). Măsura face parte din noul pachet fiscal adoptat de Guvern și se aplică diferențiat:

-Pensii sub 3.000 lei: scutite complet de CASS.

-Pensii peste 3.000 lei: se reține 10% din suma care depășește acest prag.

Exemple concrete:

-La o pensie de 3.200 lei, se va reține 10% din 200 lei, adică 20 lei.

-La o pensie de 5.000 lei, se va reține 10% din 2.000 lei, adică 200 lei.

Această reținere apare deja în cuponul de pensie sau în extrasul bancar, în funcție de metoda de încasare. Autoritățile îi îndeamnă pe pensionari să verifice cu atenție sumele primite și să solicite clarificări în caz de neconcordanțe.

Dr. Horațiu Moldovan, președintele (CNAS), a declarat că, prin reținerea CASS, bugetul instituției va primi în plus între 7,5 și 8 miliarde de lei anual: „Este, de fapt, o discriminare pozitivă în favoarea celor cu pensii mici, care rămân scutiți. În toate țările civilizate, orice venit este taxat pentru sănătate. La noi, rămăseseră exceptați în jur de 3 milioane de pensionari cu pensii sub 3.000 lei. Dar fondul de sănătate trebuie să se bazeze pe două principii fundamentale: contributivitate – cei care au venituri contribuie, și solidaritate – cei care pot susțin și pe cei vulnerabili: copii, studenți, persoane cu dizabilități. Prin această măsură, estimăm că bugetul Casei de Sănătate va primi în plus între 7,5 și 8 miliarde de lei anual, ceea ce înseamnă că ne vom acoperi în proporție de aproape 90% din necesarul anual.”, a declarat șeful CNAS la Antena 3.

Horațiu Moldovan a vorbit și despre cea mai mare confuzie pe care o fac pensionarii și populația, în general: „Se face adesea o confuzie în societate: că oamenii au contribuit o viață întreagă la pensie, iar acum sunt nevoiți să plătească din nou. Însă e important să înțeleagă că sunt două taxe complet diferite. CAS este contribuția pentru pensie, pe când CASS este o contribuție valabilă în prezent, care îți asigură accesul la servicii medicale în perioada curentă. Nu au legătură între ele, chiar dacă sună similar. În sfârșit, nu vom mai sta cu mâna întinsă la Ministerul Finanțelor, cerând bani din altă parte. Este o reformă necesară, sustenabilă, și chiar o condiție pentru supraviețuirea sistemului public de sănătate în anii următori”.

Reprezentanții CNPP îi sfătuiesc pe beneficiari să verifice suma netă primită și eventualele rețineri, precum CASS. În cazul unor rețineri nejustificate sau sume neclare, pensionarii pot solicita explicații la sediile caselor teritoriale de pensii.