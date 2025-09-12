Planul de 17 miliarde al României. Cum vrea Guvernul să atragă bani de pe Wall Street

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, a anunțat vineri că a avut o serie de întâlniri cu marii finanțatori de pe Wall Street.

Oficialul român a discutat cu reprezentanți ai unor instituții financiare de prim rang, precum Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan.

Potrivit ministrului, obiectivul principal este consolidarea parteneriatului financiar dintre România și SUA, considerat strategic pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei românești.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Alexandru Nazare a precizat că vizita la Washington D.C. a inclus un „maraton de întâlniri” cu cele mai importante bănci de investiții americane. Aceste instituții au jucat un rol semnificativ în facilitarea accesului României pe piețele internaționale de capital și în dezvoltarea pieței titlurilor de stat.

„Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan sunt parteneri esențiali în implementarea planului de finanțare suveran al României. Aceste instituții au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței titlurilor de stat, printr-o tranzacționare activă pe piața secundară. De asemenea, au susținut diversificarea bazei investiționale și a instrumentelor de datorie”, a transmis Nazare.

În cadrul discuțiilor, ministrul a subliniat rezultatele obținute de România în acest an prin instrumentele de finanțare externă. În 2025, țara a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro, cu Bank of America în calitate de aranjor. În paralel, Goldman Sachs a administrat plasamente private în format de împrumut cumulat de 800 de milioane de euro.

Aceste facilități au fost integrate în planul extern de finanțare, stabilit la o valoare inițială de circa 17 miliarde de euro. „Acest plan este deja realizat integral, urmând să decidem suplimentarea sa în funcție de condițiile de piață și de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Nazare a explicat că sprijinul primit de la Citibank și JP Morgan a contribuit decisiv la consolidarea pieței interne a titlurilor de stat. Cele două instituții au sprijinit promovarea României în fața investitorilor internaționali și au participat la dezvoltarea unei piețe secundare solide.

„Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investițională și am întărit prezența României pe piețele externe”, a subliniat Alexandru Nazare.

Pe lângă întâlnirile cu marii finanțatori americani, vizita ministrului Finanțelor în SUA are și alte obiective strategice. Printre acestea se numără consolidarea dialogului economic și financiar bilateral, atragerea de investiții pe termen lung și deschiderea de noi căi de finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale României.

„Consolidarea parteneriatului financiar România–Statele Unite este un obiectiv strategic. Ne dorim să continuăm să lucrăm cu partenerii noștri pentru a asigura resursele necesare dezvoltării economiei și pentru a oferi stabilitate investitorilor”, a transmis oficialul.

România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere fiscal, iar accesul la finanțare externă este vital pentru susținerea proiectelor de infrastructură și pentru acoperirea deficitului bugetar. Împrumuturile sindicalizate și plasamentele private sunt instrumente utilizate pentru a diversifica sursele de finanțare și pentru a reduce presiunea pe piețele interne.

În același timp, colaborarea cu giganții financiari de pe Wall Street este văzută ca o garanție de stabilitate, dar și ca o oportunitate de a atrage noi investitori în România. Astfel, parteneriatul cu aceste instituții consolidează credibilitatea țării în fața piețelor internaționale și deschide drumul unor noi proiecte de dezvoltare.

Datele oficiale arată că România a reușit, în ultimii ani, să-și diversifice prezența pe piețele externe, prin emisiuni de euroobligațiuni, împrumuturi sindicalizate și plasamente private. Aceste instrumente au permis reducerea costurilor de finanțare și creșterea atractivității pentru investitori.

În acest context, rolul instituțiilor precum Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan devine crucial. Ele nu doar facilitează tranzacțiile, ci și promovează România în fața comunității internaționale de afaceri, contribuind la consolidarea imaginii țării ca partener stabil și predictibil.

Vizita ministrului Alexandru Nazare în Statele Unite va continua și în zilele următoare, cu noi întâlniri programate atât la Washington, cât și la New York. Obiectivul principal rămâne atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării bilaterale pe zona financiară.

„Avem nevoie de parteneri puternici care să înțeleagă prioritățile României și să ne sprijine în eforturile de dezvoltare. Vizita din SUA este un pas important în această direcție”, a declarat ministrul Finanțelor.