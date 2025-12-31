Pește în crustă de sare la cuptor. Preparatul care nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion

Dorada în crustă de sare este o alegere rafinată și sănătoasă pentru masa de Revelion. Bogat în omega-3, minerale și aminoacizi, acest tip de pește este ideal de savurat în orice perioadă a anului. Deși multe persoane consideră că rezultatul obținut ar putea fi prea sărat, realitatea este diferită: crusta de sare formează o barieră care păstrează suculența peștelui, iar sarea nu pătrunde în exces în carne.

În timpul coacerii, dorada absoarbe doar aromele ingredientelor folosite în interior, cum ar fi feliile de lămâie, usturoiul și ierburile proaspete. Rezultatul este un preparat fraged, cu gust echilibrat și note subtile de citrice și plante aromatice.

Carnea rămâne moale, suculentă și plină de savoare, transformând fiecare porție într-o experiență culinară deosebită.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

1 kg dorada

2 ml sare de mare

150 g făină

2 lingurițe de amidon

4 ouă

2 g usturoi

1 linguriță de zeamă de lămâie

ierburi proaspete

Începe prin a prepara amestecul pentru crustă. Într-un bol încăpător, amestecă sarea, făina și amidonul, apoi adaugă ouăle și mixează energic până obții o compoziție omogenă, densă, care să poată acoperi uniform peștele.

Pregătește peștele prin umplerea cavității cu felii subțiri de lămâie, usturoi proaspăt presat și ierburi aromatice. Aceste ingrediente vor pătrunde în carne în timpul coacerii, oferind un gust delicat și aromat.

Întinde compoziția de sare pe o tavă de copt tapetată cu hârtie pergament, astfel încât să obții un strat uniform. Așază dorada deasupra și acoper-o complet cu aluatul de sare, apăsând ușor pentru a forma o crustă uniformă, care să protejeze peștele și să păstreze suculența acestuia.

Introduce tava în cuptorul preîncălzit la 200 °C și coace timp de aproximativ 30 de minute. În acest interval, crustă se va întări și va sigila aroma peștelui.

La final, scoate cu grijă tava din cuptor și folosește un cuțit pentru a crăpa crustă, îndepărtând apoi pielea. După ce dorada s-a răcit ușor, carnea fragedă și aromată este gata de servit.

În funcție de preferințe, dorada poate fi înlocuită cu biban sau chiar cu ton.