Pulpă de miel la cuptor pentru masa de Paște. Ingredientul folosit de un bucătar britanic

În perioada sărbătorilor pascale, pulpa de miel rămâne un preparat clasic pe mesele românilor. Pentru cei care caută o rețetă simplă și rapidă, varianta la cuptor se dovedește ideală, păstrând carnea fragedă și aromată, potrivit bucătarului britanic Simon Hopkinson.

Friptura de miel pentru masa de Paște se desprinde pur și simplu de pe os, iar secretul constă în acoperirea ei cu un ingredient special înainte de coacere. Carnea devine incredibil de fragedă, iar aroma sa bogată, untoasă și ierboasă este pur și simplu divină.

În această rețetă a bucătarului britanic Simon Hopkinson și publicată de Express, friptura este învăluită într-un amestec de unt, usturoi, rozmarin și un ingredient surpriză: anșoa.

Procesul a fost simplificat: în loc să introduceți câte un cățel de usturoi, o crenguță de rozmarin și puțin unt în fiecare incizie, ingredientele se amestecă într-o pastă omogenă. Carnea se frăgezește uniform, aromele pătrund adânc, iar rezultatul este o friptură suculentă, cu gust intens de ierburi, fără urmă de anșoa.

Pregătirea pastei este rapidă cu un robot de bucătărie, dar poate fi realizată și manual, prin tocarea fină a ingredientelor. Atenție însă: această rețetă este destinată adevăraților iubitori de usturoi, deoarece gustul este destul de puternic.

Pentru a pregăti un miel suculent la cuptor, aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Aproximativ 2 kg de pulpă de miel cu os, suficientă pentru șase persoane

Un borcan mic de 95 g de anșoa

Rozmarin proaspăt pentru aromă

Cinci căței de usturoi

120 g de unt

Suc proaspăt de lămâie

Piper negru măcinat

400 ml de vin alb, cu posibilitatea de a adăuga mai mult pentru a umple tava după nevoie

Aceste ingrediente sunt baza pentru a obține un preparat fraged, aromat și perfect rumenit, care să încânte orice masă de familie în ziua de Paște.

Pentru a obține un miel aromat și fraged, începeți prin a preîncălzi cuptorul la 220°C (sau 200°C dacă folosiți ventilator). Într-un bol, combinați untul cu anșoa și rozmarin până se formează o pastă omogenă.

Înainte de a aplica amestecul, realizați incizii adânci de aproximativ cinci centimetri în partea cărnoasă a mielului. Umpleți aceste șanțuri și întindeți restul pastei pe întreaga suprafață a fripturii. Stropiți carnea cu zeamă de lămâie și presărați piper negru, evitând sarea, deoarece anșoa adaugă deja săratul necesar.

Așezați mielul într-o tavă și turnați vin alb pentru extra savoare. Coaceți inițial timp de 15 minute la temperatura mare, apoi reduceți la 180°C (sau 160°C cu ventilator) pentru aproximativ o oră, având grijă să ungeți friptura cu sucul propriu pentru a rămâne suculentă. La final, lăsați mielul să se odihnească 15 minute înainte de a-l tăia, astfel încât aromele să se păstreze și textura să fie perfectă.