Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE

Republica Moldova va introduce un nou model de permis de conducere, care va include elemente moderne de securitate și un câmp informațional extins, aliniat standardelor Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului din 23 decembrie și face parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice.

Noul permis de conducere va avea imprimat pe verso un cod QR, care va permite verificarea autenticității documentului prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor, eliminând necesitatea procedurilor suplimentare de control.

Spre deosebire de modelele anterioare, noul permis va conține un câmp informațional extins, în care va fi indicat dacă conducătorul auto deține dreptul de a conduce vehicule, inclusiv în cazul existenței unor restricții justificate din punct de vedere medical.

Potrivit autorităților, aceste modificări vor contribui la creșterea nivelului de securitate al documentelor și la prevenirea fraudelor.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat în cadrul ședinței Guvernului că noul model de permis de conducere corespunde standardelor Uniunii Europene și va facilita recunoașterea și conversiunea documentelor moldovenești peste hotare.

„Acest lucru va reduce procedurile administrative de verificare și va simplifica circulația cetățenilor Republicii Moldova în spațiul european”, a menționat ministra.

Permisele de conducere de model nou vor fi eliberate după asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare, însă nu mai târziu de 31 mai 2026, conform deciziei aprobate de Guvern.

În prezent, în Republica Moldova sunt în circulație patru modele de permise de conducere: cele emise în anii 1995, 2008, 2015 și 2019.

Modelul din 1995, eliberat în perioada 1 noiembrie 1995 – 31 decembrie 2010, pe termen nelimitat, va rămâne valabil. Celelalte modele vor fi scoase din uz treptat, pe măsura expirării termenului lor de valabilitate, fără a fi necesară înlocuirea anticipată.

Autoritățile reamintesc că șoferii pot solicita online eliberarea sau perfectarea permisului de conducere. Documentul va fi livrat în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai scurt, la solicitarea persoanei, prin intermediul serviciului guvernamental MDelivery.

Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice (ASP), care a prezentat și procedura de solicitare online, inclusiv prin exemple practice.

Cererile pot fi depuse de persoanele care au susținut examenul auto, cei care și-au pierdut permisul de conducere, șoferii al căror permis a expirat și cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării.

Lansarea acestor servicii digitale face parte din strategia națională de digitalizare, care urmărește simplificarea interacțiunii cu administrația publică și reducerea birocrației.

Potrivit Agenției Servicii Publice, anual sunt emise peste 90.000 de permise de conducere în Republica Moldova, iar noile soluții digitale vor contribui la eficientizarea procesului și la creșterea accesibilității pentru cetățeni.