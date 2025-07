Pericolul mortal de a urina în Palatul Victoria

Trâmbiţata tăiere de sporuri de la bugetari, care, fie vorba între noi, nu cred că va consta decât într-o cosmetizare menită să păcălească fraierii şi de nu a face cu adevărat economii la buget, ne-a pus în faţa unei realităţi mai mult decât îngrijorătoare. Funcţionarii şi funcţionăraşii din Palatul Victoria, adică acei trepăduşi de uşi capitonate şi lingăi de clanţe ministeriale, atunci când se duc la veceu, sunt în pericol de moarte. Şi asta nu pentru că vreun terorist scăpat de vigilenţa paznicilor ar fi plasat vreo bombă în closete, astfel încât funcţionăraşul îmboldit de plinătatea băşicii udului să-şi coboare fermoarul de la şliţ cu mişcări foarte lente, nu bruşte, care ar putea declanşa dezastrul.

Nici pisoarul nu e vreo dronă neexplodată, pe care dacă o uzi niţel, se declanşează. Şi nici scaunul de veceu nu are sub el vreun declanşator care iniţiază deflagraţia la prima flatulaţie a celui care vrea să se aşeze pe el. Duşmanul mortal este nevăzut, şi, de aceea, mult mai perfid şi mai periculos. Despre ce este vorba, ne lămureşte chiar domnul Noni Iordache, liderul trepăduşilor care forfotesc prin Palatul Victoria: „Avem stafilococ auriu în toalete. Bolojan să nu ne taie salariile”.

Aşadar, blestematul de stafilococ auriu este duşmanul mortal şi funcţionăraşul, ori de câte ori îl taie nevoia şi trebuie să meargă la veceu, îşi pune viaţa în pericol.

Pentru acest act de curaj, să urinezi cu Sabia lui Damocles deasupra capului, trepăduşii primesc un spor. Sporul de veceu, sau cum i-o spune lui cosmetizat în statele de plată. Oricum, primesc nişte bani în plus faţă de salariu.

Ce n-am înţeles, este dacă acest spor, pe care îl primesc toţi trepăduşii, inclusiv cei care suferă de constipaţie şi, pe cale de consecinţă, nu folosesc toaletele, îi face imuni la stafilococul auriu şi astfel banii în plus le salvează viaţa, sau cu acest spor le este răsplătit curajul de a se urina pândiţi de un pericol mortal. Şi dacă tot vorbim despre economii, n-ar fi fost mai eficientă cumpărarea uneri sticle de clor, decât sutele de sporuri lunare?

Ca să nu mai spun că stafilococul ăsta, despre care zice domnul Noni Iordache, poate destabiliza ţara. Pentru a evita această catastrofă, cred că miniştrii, sau puzderia de vice-premieri, ori secretarii de stat, atunci când merg la şedinţele de guvern, să treacă mai întâi pe la veceurile din ministerele lor, iar dacă îi taie urgenţa chiar înainte de şedinţă şi nu se mai pot ţine, să meargă la toaleta publică din Piaţa Victoriei. Nici nu beţi apă, stimaţi demnitari, în timpul şedinţei, nici nu mâncaţi înainte ceva ce ar putea să vă taie la burtă. Doamne fereşte de o diaree. Evitaţi, cu orice preţ, veceurile din Palatul Victoria! Astfel, evitaţi moartea!

Apropo de stafilococul auriu. Are idee domnul Noni Iordache cam câţi funcţionăraşi de pe la guvern au murit din cauza stafilococului auriu şi cam câţi pacienţi au murit din cauza infenţiilor intraspitaliceşti? Îi spunem noi. De la guvern, nimeni. Din rândul pacienţilor, mii. Fără să fi pretins niciunul vreun spor sau vreo altă despăgubire.

Şi acum, să ne şi indignăm puţin. Tupeul şi nesimţirea acestor trepăduşi este fără margini. Va să zică, nu am auzit niciun pompier, care pleacă dimineaţa la serviciu şi nu ştie dacă se mai întoarce seara întreg acasă, dacă nu cumva familia lui primeşte, în cel mai fericit caz, un telefon de la reanimare, dacă nu un telefon de condoleanţe, să ceară să nu i se taie sporul de periculozitate. Nu am auzit niciun poliţist sub acoperire, care dacă este dibuit de infractorii în rândul cărora s-a infiltrat, dispare fără urmă, rămâne doar o fotografie cu care plânge în braţe soţia şi care să le arate copiilor cum era tatăl lor, pentru că acum sunt prea mici ca să înţeleagă ce se întâmplă, să ceară să nu i se taie sporul de periculozitate. Nici vreun medic adevărat, care se bate mereu cu moartea aproape cu mâinile goale, în camere de gardă prost utilate.

Au sărit însă cu gura mare trepăduşii de uşi capitonate, lingăii de clanţe ministeriale, de partid şi de stat, că trebuie recompensaţi pentru vitejia de a se urina la pisoarele din Palatul Victoria, sau de a se aşeza pe scaunul veceu cu pericolul iminent de a le exploda stafilococul auriu sub buci.

Dacă e aşa de periculos la guvern, nu vreţi voi să alegeţi nişte locuri mai sigure? Spre exemplu, pe la casele voastre, unde veceurile nu sunt mortale?