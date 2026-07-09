Un raport recent publicat de organizația ecologistă Global Witness trage un semnal de alarmă deosebit de grav pentru întreaga populație a Uniunii Europene. Conform datelor analizate, aproximativ două treimi dintre locuitorii comunității europene au fost expuși la concentrații extrem de periculoase de ozon în atmosfera joasă în timpul valului de căldură extremă care a lovit continentul în luna iunie 2026, conform AFP.

Organizația avertizează că această formă de poluare, direct amplificată de temperaturile deosebit de ridicate, provoacă riscuri medicale majore, de la crize severe de astm și până la leziuni pulmonare ireversibile.

Poluarea cu ozon, accentuată de temperaturile ridicate, este „o ameninţare invizibilă”, a avertizat Flossie Boyd, directoarea ONG-ului de mediu Global Witness

Cercetătorii care au contribuit la realizarea documentului arată că aproape 300 de milioane de cetățeni dintr-un total de 450 de milioane de locuitori ai blocului comunitar au inhalat un aer cu indici nocivi în timpul caniculei din prima lună de vară. Acest fenomen meteorologic a fost catalogat drept excepțional prin intensitatea și extinderea sa geografică. Specialiștii subliniază că înmulțirea dramatică a valurilor de căldură reprezintă o consecință directă și incontestabilă a schimbărilor climatice globale.

Situația devine și mai critică atunci când vine vorba de segmentele cele mai vulnerabile ale populației administrative din Europa. Datele arată că în jur de 100 de milioane de copii și persoane în vârstă, care prezintă o sensibilitate medicală crescută, au respirat gaze nocive la praguri îngrijorătoare. Acest tip specific de poluare ambientală este direct implicat în declanșarea sau agravarea mai multor patologii cronice, având capacitatea de a distruge țesuturile aparatului respirator.

Acest lucru arată cât de mult „sunt obligaţi oamenii să trăiască în condiţii periculoase din cauza dependenţei noastre de combustibilii fosili”, a afirmat Flossie Boyd.

Este important de menționat că noul document, deși nu a fost publicat încă într-o revistă științifică de specialitate supusă evaluării inter-pari, se bazează pe o metodologie solidă, utilizând cifre colectate de la 162 de stații profesionale de monitorizare a calității aerului distribuite pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Studiul aduce în atenție informații esențiale care ajută la completarea tabloului clinic și a bilanțului medical al lunii iunie, o perioadă considerată oficial ca fiind cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în istoria măsurătorilor din Europa Occidentală. Impactul negativ al caniculei nu se rezumă doar la problemele imediate și evidente, cum sunt insolațiile sau stările acute de deshidratare. Efectele nocive se manifestă de multe ori indirect, generând complicații de sănătate și decese care apar în statistici la câteva zile după stingerea valului de căldură.

Spre deosebire de stratul de ozon aflat la mare altitudine, care joacă un rol protector prin filtrarea radiațiilor solare ultraviolete, ozonul de la nivelul solului este toxic. Potrivit Agenției Europene de Mediu, poluarea troposferică cu ozon a fost asociată cu 63.000 de decese premature în cursul anului 2023, provocând totodată pierderi economice de miliarde de euro în sectorul agricol prin distrugerea culturilor.

Activitățile industriale sau de transport nu eliberează direct ozon în atmosferă. Acest gaz se formează prin reacții chimice complexe între poluanții primari existenți în aerul ambiental, procesul fiind catalizat de valorile termice extreme și de radiația solară intensă. Aceste elemente sunt specifice perioadelor de caniculă prelungită.

Deși statele membre au reușit să reducă semnificativ în ultimii ani emisiile de dioxid de azot, un precursor major în sinteza acestui gaz nociv, organizația ecologistă acuză instituțiile europene de o lipsă de ambiție politică în ceea ce privește reglementarea emisiilor de metan, un alt factor masiv care întreține încălzirea globală.

Conform estimărilor oferite de organizație, 298 de milioane de persoane din Europa au experimentat un nivel de poluare care a depășit limitele maxime considerate sigure de normele europene actuale, adică o concentrație medie de 120 de micrograme pe metru cub raportată la un interval de opt ore.

Această masă de oameni reprezintă două treimi din totalul cetățenilor. Totuși, raportul menționează că dacă s-ar aplica recomandările mult mai stricte ale Organizației Mondiale a Sănătății, unde pragul de siguranță este fixat la doar 100 de micrograme pe metru cub, realitatea ar fi și mai sumbră: aproape șapte din opt locuitori ar fi afectați. Mai mult, o masă critică de 72 de milioane de europeni au inhalat aer cu o concentrație ce a depășit pragul de 150 de micrograme pe metru cub, un nivel catalogat drept deosebit de periculos de către specialiști.

Deși metodologia folosită prezintă anumite limite de precizie, deoarece combină măsurătorile de la sol cu modelele computerizate furnizate de serviciul Copernicus, care implică un anumit grad de incertitudine teoretică, concluziile sunt susținute de comunitatea științifică independentă.

Contactați de jurnaliști, cercetători reputați care nu au fost implicați în redactarea acestui raport, printre care și climatologul britanic James Weber, au confirmat că tendințele prezentate sunt în perfectă concordanță cu propriile lor investigații de teren. Weber a menționat că, în timpul valului recent de căldură din Regatul Unit, valorile ghid ale OMS au fost depășite în peste jumătate din stațiile naționale de monitorizare.

„Ozonul este o problemă în plus, în timp ce sănătatea este deja afectată de umiditate şi temperaturi”, a declarat specialistul, insistând asupra rolului pe care îl au schimbările climatice.

În lumina acestor date alarmante, poluarea cu ozon devine un argument suplimentar decisiv pentru ca cetățenii să evite expunerea directă și deplasările în aer liber în intervalele orare critice ale zilelor caniculare, recomandarea fiind valabilă în special pentru cei care obișnuiesc să desfășoare activități sportive sau efort fizic intens în exterior.