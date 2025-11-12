Penala, bețiva, crucișătorul și fasciștii (comentariu literar)

Deși are blugi și banane la discreție, poporul suveran e pe jar. O distinsă doamnă riscă să fie transformată, urmare a unei neinspirate aserțiuni, într-o "penală", conform preceptelor adulatorilor întâiului concubin al țării. În apărarea sa a sărit altă "penală" (de data asta dovedită la raliuri): preoteasa zeului Bachus - și colaboratoare apropiată a unui alt turnător turmentat, a vorbit despre "constituțiune" mai ceva ca Nae Cațavencu.

În fine, un alt comentator, consacrat de treiningul specific secțiilor de psihiatrie, a pus și el toți banii pe duduia cu declarația buclucașă, în vreme ce fasciștii actuali, ca toți militarii aflați în misiune la "grupurile civice" acasă, s-au dotat, pe lângă cămășile de daci liberi, ghiozdanele de școlari năzdrăvani și trotinetele electrice de hermafrodiți, și cu o petiție online, simbolul suprem al implicării în trebile cetății.

Cucoana o fi spus o prostie, n-o fi nici prima, nici ultima (prostia, nu cucoana, să n-avem vorbe). Dar e de legat pentru asta? Probabil ca nu, sugerează autorul narațiunii! Totuși, prietenii ei de suflet și PET-uri (zdrăngănite de asfalt) ar fi zis, în condiții similare, dacă prostia ar fi aparținut vreunui ciumat, că musai ipochimenul trebuie încătușat după atacul la Themis. Acum, dorobanții supuși lui Dike s-au încordat, sătui fiind, pesemne, de ipocrizia stupizilor utili. Și s-au jurat că dau o anonimă la comenduire, să cerceteze Vornicul dacă e treabă bună sau nu.

Un non-subiect a devenit temă zilnică la gazete, apogeul cretinismului fiind feminizarea denumirii funcției filantroapei imobiliare. "Lumea bună", aceeași care ne-a blagoslovit și cu ultimele două blesteme locative din dealul Bucureștilor, au dat fuguța să scuipe în buricul degetului mare, pentru a sigila doct voința nezdruncinată de spălare a "penalei" (autorul insistă cu termenul consacrat tot de ei). Deci de la piatra aruncată de dregători, s-au pornit multe unde pe lacul lin, dar adânc și întunecat, al forțelor binelui.

Încleștarea se întețește, rechinii (nu ăia imobiliari) ies ca la apel, vorba lăutarilor moderni. Că doar n-o să rămână duduca fără coledzi. Care ea, de la '48, cu Magicianul, dă-i și luptă. Mai un medicament, mai un spital, unchiu' lui Copperfield să trăiască! Mai ales după experiența preopinentului său (al penalei) din Divanul domnesc, dovedit de supraviețuitoare încăierare cu un fost Vistiernic. Va izbândi amazoana binefacerii să se țină tare de jilțul prins cu trudă, râvnă și pricepere, tocmai în protipendada unită împotriva firii?

Va fi influențat de altă amazoană, care, simțind că scad încasările din ștocăreala de caritate, a început să zgâlțâie taburetul penalei, sperând că Logofătul va constata că nu e lucru curat, să-ți vrei și sufletu-n rai, dar și lozul sub saltea. Pilda rămâne aceeași: cine se duce mereu după fentă slugă va sfârși!