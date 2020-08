La sfârșitul anilor `90 și începutul anilor 2000, se întâmpla un fenomen ciudat. În mijloacele de transport în comun din București, în metrou cel mai adesea, oamenii începeau, deodată, să râdă singuri. Râdeau în hohote, mult și fără jenă. Nu, nu aveau probleme emoționale.

Erau tineri, sănătoși, vibranți și râdeau cu poftă. Oamenii aceștia aveau în mâini Academia Cațavencu și citeau articol după articol printre hohote de râs. Oamenii din vagon începeau să zâmbească și ei, pentru că râsul celor care citeau din Academia Cațavencu era mereu sincer și contagios.

Despre ce a însemnat Academia Cațavencu în istoria României vorbește și Liviu Mihaiu în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.

Ca să ajungi „Academician”, trebuia să știi să scrii în toate registrele, să cânți la toate instrumentele. Deci, o cronică de carte, anchetă, tot, tot, toate genurile . Și-au fost oameni atât de buni în scris, în care mi-aduc aminte Patapievici, că l-am invitat noi să scrie la un almanah de-al nostru. Și a spus omul, „Băi, mi-e frică de comparația cu voi”. Ca scriitor, nu ca gânditor. Ca gânditor e respectabil, unul dintre cei mai respectabili. Deci, atât de buni am fost. Nu ascund asta nimănui. Dovadă că foarte mulți dintre noi am scris romane. Și scriu și acuma, ca să zic așa”, a povestit Liviu Mihaiu.

Și am făcut un ziar care a arămas în istorie, cel puțin. Vorba unui coleg de-al meu, Beni, zice ” Hai, șefu, scrieți memoriile alea odată, că vă mor cititorii ”. Dacă mai întârziem câțiva ani, nu mai știe nimeni cine a fost Cațavencu. E foarte interesantă întâlnirea asta cu istoria, cu propria ta istorie.

Liviu Mihaiu știe că unde e inteligență multă e și rost de îndoială și de mult orgoliu. Tocmai de aceea, Academia Cațavencu nu a rezistat.

Liviu Mihaiu a recunoscut public faptul că nu banii sau femeile i-au despărțit pe fondatorii Academiei Cațavencu. Între ei a apărut invidia și trădarea. Miorița l-a distrus pe Cațavencu!

„În luptă, în munți, am fost doar răniți, dar omorâți nici unul. Uciși am fost doar când am fost vânduți. O spun cu durere: vânzarea de frate e o boală națională, care, dacă nu vom reuși să ne vindecăm, ne va ucide pe toți. Nu ne-am făcut iluzii că ni se vor alătura mulți oameni. Unii n-au venit de frică. Și ei trebuie înțeleși. Pe alții nu-i interesează decât propriul interes. Regimurile se schimbă, profitorii nu. Rămâne apoi marea masă a trudnicilor, a căror viață se reduce la muncă și hrană, într-un ciclu etern și ale căror conștiințe nu se ridică mai sus de blidul de mâncare dinaintea nasului. Cu ei face stăpânirea ce vrea. În primul rând, să gândească în locul lor. ” ION GAVRILĂ OGORANU (celebru luptător în munți, împotriva comunismului)