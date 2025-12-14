„Pedeapsă cerească” la o adunare comunistă. Tragedia de acum 75 de ani de la Orhei

Republica Moldova. Zeci de angajaţi de la o fabrică de textile din Chişinău au ars de vii, cu 75 de ani în urmă, în timp ce se aflau la o adunare comunistă. „Pedeapsa” a venit din cer, incendiul fiind provocat de un trăsnet care a lovit clădirea.

S-a întâmplat în ziua când creştinii ortodocşi de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul mucenic Foca. Tragedia a îngrozit oraşul. Iar oamenii considerau că a fost o pedeapsă cerească pentru cei care l-au trădat pe Dumnezeu şi s-au alăturat puterii sovietice, care în acea perioadă distrugea bisericile şi prigonea preoţii.

Totodată, incidentul a aprofundat superstiţia că Sfântul Foca îi pedepseşte cu focul pe cei care lucrează de ziua sa.

Preotul Sergiu Aga, care de 20 de ani păstoreşte Biserica ortodoxă românească din Orhei, susţine că în acea zi victimele nu lucrau. Participau la o adunare sindicală „profsoiuz”, o acțiune politică comunistă obligatorie.

A izbucnit o furtună puternică, cu ploaie torențială, iar un trăsnet a lovit clădirea, provocând prăbușirea acoperișului. Oamenii au fost prinși sub dărâmături și flacări.

„Au murit mulți. Câți exact – nimeni nu mai știe astăzi. A fost o tragedie mare, care a îngrozit orașul”, a scris Sergiu Aga.

Singurul care nu participase la acea adunare era Efim Cuzuioc, locuitor de oe strada Negruzzi din Orhei. El s-a opus fățiș activităților comuniste obligatorii, expresii ale leninismului și stalinismului ateist. Di care cauză a avut mult de pătimit până la sfârşitul vieţii.

„Această repulsie și refuz al supunerii ideologice i-au salvat viața. Cei care l-au cunoscut pot spune mai multe despre el”, a declarat preotul Aga.

Autorităţile sovietice, după cum erau obişnuite, au ascuns adevărul despre tragedia din 4 august 1951 de la fabrica de textile.

Preotul Aga descoperit mormintele a 16 victime care au decesat în inccendiul de la fabrica de textile. Inclusiv al unui tânăr de doar 19 ani. În locul respectiv, autorităţile sovietice au ridicat un monument , cu o inscripţie în care se menţionează că oamenii decedaţi la fabrica de textile ar fi murit „în condițiile de construcție ale fabricii”.

„Este o inscripţie mincinoasă. Cei care îngrijesc locul spun clar: nu e adevărat”, susţine Sergiu Aga.

În perioada ocupaţiei sovietice, accdentele de muncă erau un subiect tabu. Iar cei care decedau în astfel de condiţii erau declaraţi „eroi ai muncii”. Preotul a făcut referinţă la o altă tragedie care a avut loc cu mulţi ani în urmă la fabrica de conserve din Orhei.

O cisternă de aproximativ 25 de tone, plină cu suc de mere, a fost sudată fără supapă de siguranță, pentru a preveni sustragerile. Presiunea a crescut şi vasul a explodat. Un al doilea rezervor a fost proiectat într-o încăpere unde lucrau oameni. Două femei au fost strivite. Iar singura „mângâiere” oferită familiilor victimelor a fost titulatura de „eroi ai muncii”.

„Mormintele la astfel de „eroi” nu sunt doar la Orhei, ci pretutindeni în fosta Uniune Sovietică, unde titlul era mai prețuit decât viața omului.

Și, ca să fie limpede: Sfântul Foca nu are nimic de-a face cu aceste tragedii. Ele nu sunt pedepse cerești, ci urmări ale ideologiei, neglijenței, minciunii și disprețului față de om. A le pune pe seama unui sfânt înseamnă a adăuga nedreptate peste moarte”, a declarat preotul Sergiu Aga.