Peripețiile unui fost senator român, după o seară petrecută la cinema. Surpriza de la final

Fostul senator Varujan Vosganian a povestit, duminică, cum și-a pierdut portofelul după ce a fost la cinema să vadă un film alături de fiica sa. „Răscolesc toate ungherele casei, m-a ajutat și pisica Pusi, ea cunoaște ungherele mai bine decât toți”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul senator a relatat că, sâmbătă seara, a mers la Mall Cineplexx Băneasa, la îndemnul fiicei sale, pentru a vedea filmul Avatar 3. „Timp de trei ore și ceva, bătaie pe rupte, sub apă, pe pământ și în cer. Azi, pe la prânz, dau să mă duc la cumpărături. Portofelul, ia-l de unde nu-i”, a scris acesta.

El a adăugat: „Răscolesc toate ungherele casei, m-a ajutat și pisica Pusi, ea cunoaște ungherele mai bine decât toți. Zadarnic. Numai la Mall, în înghesuiala dintre tăvița de nachos cu salsa, paharul de Mirinda, mare cât o găletușă, și punga plină de floricele, aș fi putut să-l pierd”.

Fostul senator a povestit că s-a dus în grabă la mall și a urcat până la cinematograf, unde l-a întrebat pe controlorul de bilete dacă, în seara precedentă, în sala unde a rulat filmul Avatar, fusese găsit un portofel.

„Alerg la Mall, precum Lefter Popescu, eroul lui Caragiale, la chivuță, găsesc cu chiu cu vai un loc de parcare, urc cu sufletul la gură până la Cineplexx și întreb pe controlorul de bilete dacă nu cumva aseară, în sala cu Avatar, s-a găsit un portofel, pe numele meu. Omul zice că știe cine sunt dar nu știe de portofel, însă o să dea un telefon”, a scris Vosganian.

„Vorbește ce vorbește, apoi zice: “S-au găsit mai multe portofele. Al dumneavoastră ce culoare avea? “ “Negru!” zic, dintr-o suflare. Mai zice vreo două în telefon, adaugă numele meu. Și pe urmă: “S-au găsit mai multe portofele negre. Mergeți la birou, pe dreapta, și întrebați, poate aveți noroc”, a mai relatat fostul senator.

Fostul senator a povestit că, la scurt timp după ce a ajuns, o persoană a ieșit pe hol având portofelul său în mână: „Ăsta e!” strig, din toți rărunchii. “Ce-aveați în el?” mă întreabă salvatorul meu. Așa și-așa și-așa, adică buletin, carduri, letigimații. Spune:" întâi verificați și numărați-vă banii, să n-avem probele după aia". Ce problemă, Doamne păzește, bine că l-am găsit, bogdaproste, uite cadoul meu cel mai frumos de Crăciun!”.

El a adăugat: „După o asemenea întâmplare, zic că nimerit ar fi ca la recrutările pentru funcționari publici, dacă-i vor cu adevărat cinstiți, să se aleagă și dintre lucrătorii de la Cineplexx Băneasa. Cinste garantată”.