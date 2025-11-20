Pasivitate și manipulare digitală – România văzută de Hoandră și Comaroni

Robert Turcescu, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni au analizat pasivitatea românilor și efectele manipulării digitale asupra societății. Evenimentul, început ironic, a evoluat rapid într-o radiografie socială dură.

Octavian Hoandră a început prin a sublinia lipsa de reacție a oamenilor în fața problemelor sociale și economice. El a spus că românii acceptă sărăcia și nedreptatea fără protest.

„Lașitatea pe care eu o deschid și mi-e o greață de această lașitate îngrozitoare. România este jupuită. Toate categoriile sociale sunt sărăcite. Nimeni nu are niciun gest de oponență la această mizerie, la această stricăciune. Toată lumea tace, își vede treabă, ce ai mai scumpă, luă mai puțin, cumpără mai puțin. Păi nimeni n-are prin gâzii Dumnezeu.

Hoandră a spus că nu înțelege lipsa de implicare a oamenilor și a subliniat că pasivitatea nu este doar la nivel individual, ci o trăsătură generalizată a societății. El a declarat că românii și-au pierdut complet spiritul de opoziție și de gândire critică.

„Nu e, oricum, cum s-ar numi, nu e atitudinea... privită pentru un spirit liber. Noi nu mai avem spiritul ăla liber de a gândi cu propria minte. Noi suntem în genunchi și mai plecăm și capul. Nu avem niciun spirit de frondă. Nimic, nimic, nimic. Suntem de acord cu ce se face sus.”

Bogdan Comaroni a continuat analiza, explicând cum manipularea digitală contribuie la pasivitatea generală. El consideră că e vorba de un proces deliberat de degradare intelectuală și culturală, în care cetățenii sunt transformați în consumatori de știri manipulatoare și conținut superficial.

„Stecăciunea cea mai mare este prostirea deliberată a poporului. Introducerea lui într-un stadiu total de subcultură, de un nivel foarte jos și fii atent, eu sunt, eu țin la poporul meu, deci nu acum încerc să-mi găsesc cuvinte din potrivă, să nu spun cu adevărat în ce hal a ajuns din punct de vedere intelectual. Este evident că există dirijori în spate care dau aceste direcții zilnice, care consideră că un eveniment sau altul care apare, trebuie transformat în scandal și în opoziție și neopoziție pe Facebook unde trebuie să intervină toți de la suveranii, de la nu știu ce, adică toți pică în plan. Oamenii sunt pregătiți pentru viitoarea minunată lume nouă, care e lumea virtuală în care se vor imbeciliza tot și se vor alinia, vor deveni un fel de NPC-uri într-o lume virtuală, adică când sunt ca în jocuri, da? În vreme ce, fii atent, partea oarecum mai elitistă, aia media și nu știu ce, e imbecilizată, deliberat pe Facebook, pe, probabil că la noi nu se folosește, dar probabil că pe platforme.”

Comaroni a spus că această imbecilizare nu este un fenomen spontan, ci parte a unui plan mai amplu care combină tabloidizarea presei cu manipularea rețelelor sociale.

„Am constatat că în România, deodată, prin presă, au distrus presa scrisă. Au tembelizat-o pentru că au manelizat-o. Deci au manelizat-o și tabloidizat-o. Deci brusc, tu știi foarte bine că lucram în presă și a existat această tabloidizare, care a fost evident deliberată. Manelizarea prin televiziuni, prin tot ce a fost spectacole, imbecilizare cu emisiuni de astea la care se uită lumea în prostie, gen Asia, căcat, alegi pe plajă, sari pe... nu știu ce, vine și-și arată abdomenul și mușchii și asta este nivelul problema, că n-au mușchii de la cap, știi, dar în rest este tot ceea ce… vezi, așa, și când îți spun deliberat, deci prima dată am văzut empiric din presă, din toate astea, cum din ce în ce politicienii devin mai proști, mai proști, mai proști. Cei care sunt cititori sau cei care sunt consumatori devin mai tâmpiți, mai manelizați, mai imbecilizați, mai... și după aia sunt transportați în grup.”