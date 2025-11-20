HAI România!

Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

De ce am ajuns să trăim într-un mod atat de artificial? E de vină tehnologia? E de vină prostia? Sistemul? Clasa politică ineptă? Unde sunt marile probleme care ne-au adus în situația în care suntem azi? Comaroni, Hoandră și Turcescu fac un inventar al stricăciunilor din minunata lume nouă în care trăim.

De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
