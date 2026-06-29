Incident grav la Gara Fluvială din Călărași, unde o pasarelă de acces către un ponton s-a rupt în timpul unui evenimentului Dunărea ne unește. Șapte persoane au fost transportate la spital, inclusiv cinci copii, după ce structura a cedat și s-a îndoit sub greutatea celor aflați pe ea, potrivit ISU Călărași.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Călărași, incidentul s-a produs în jurul orei 18:00, în timpul manifestării „Dunărea ne unește”.

Mai multe persoane traversau pasarela metalică ce făcea legătura între Gara Fluvială și un ponton de pe brațul Borcea, de unde urmau să fie preluate de o ambarcațiune.

Purtătorul de cuvânt al ISU Călărași, Ovidiu Tătăran, a explicat că structura „ar fi intrat în balans” și „ar fi cedat sub greutatea lor”, iar cel mai probabil „pasarela s-a îndoit”.

„Pasarela era la o înălțime de aproximativ 2 metri, iar când s-a îndoit, persoanele aflate pe aceasta au suferit o precipitare de o jumătate de metru”, a completat purtătorul de cuvânt al ISU Călărași.

La locul incidentului au intervenit pompierii militari și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Călărași, care au acordat primul ajutor victimelor.

„În ziua de duminică, în jurul orei 18:00, pompierii militari au fost solicitați să intervină, alături de colegii de la Serviciul Județean de Ambulanță Călărași, la un incident produs în Portul turistic Călărași, unde șapte persoane (doi adulți și cinci copii) au suferit diverse traumatisme în timp ce traversau o pasarelă care s-a avariat. (…)

În urma acestui incident: un adult în vârstă de 33 ani, respectiv o mamă și copilul său, în vârstă de 8 ani, au fost preluați de către echipajul încadrat pe autospeciala SMURD, un alt copil de 4 ani împreună cu mama sa au fost preluați de un echipaj SAJ Călărași, copilul prezentând un traumatism abdominal, un minor, în vârstă de 16 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral a fost preluat, de asemenea, de una dintre ambulanțele SAJ Călărași, un alt minor, de 13 ani, care prezenta un traumatism la degetul membrului superior, a fost preluat de un echipaj SAJ Călărași, iar o fetiță de 10 ani ar fi suferit un atac de panică”, se arată în comunicatul ISU Călărași.

Reprezentanții ISU au adăugat că toate cele șapte persoane au fost evaluate la spital și externate ulterior, fără ca vreuna să necesite internare.

După incident, Consiliul Județean Călărași a anunțat că face verificări. Administratorul public al județului, Bogdan Mihai, a declarat că pasarela a fost preluată în administrarea Consiliului Județean în acest an, după finalizarea unui proiect transfrontalier realizat împreună cu Primăria Călărași.

„Noi, CJ, am preluat pasarela de la Primăria Călărași. Noi facem propria noastră evaluare. A fost un proiect la Gara Fluvială și pasarela aceea ducea de la Gara Fluvială la un ponton, de unde urma să fie preluați pasagerii. Acum, pasarela era în administrarea CJ, a fost un proiect în care am fost și noi lider de proiect, dar procedura a fost organizată și derulată în timpul Primăriei. Pasarela fusese preluată anul acesta în administrarea CJ de la Primăria Călărași, a fost un proiect transfrontalier”, a declarat acesta.