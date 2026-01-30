Social

Părintele Necula: Răul făcut cu luciditate nu rămâne nepedepsit

Comentează știrea
Părintele Necula: Răul făcut cu luciditate nu rămâne nepedepsit
Din cuprinsul articolului

Părintele Constantin Necula a explicat că cei care fac rău cu intenție își primesc mai devreme sau mai târziu pedeapsa. Acesta a explicat că astfel de oameni nu au considerație față de semenii lor.

Părintele Necula avertizează

 Preotul a explicat că anumiți oameni fac lucruri rele cu bună știință. ”Sunt oameni care nu fac rău nu din greșeală, nu din neputință, ci cu deplină luciditate. Știu exact unde să lovească, ce să spună și cui. Își aleg cuvintele ca pe niște arme, nu le folosesc fără milă. Pentru că au învățat că durerea celuilalt le dă un fals sentiment de putere.

Constantin Necula

Constantin Necula. Sursa foto: Facebook

Sunt cei care se bucură de lacrimile altuia. Când cineva cade, nu întind mâna, ci mai adaugă o lovitură. Când cineva e slab apasă acolo unde doare cel mai tare”, spune omul bisericii.

”Suferința este spectacol”

Părintele a mai spus că pentru acești oameni suferința este spectacol. ”Pentru ei suferința aproapelui nu e tragedie ci spectacol. Mint cu seninătate. Denigrează cu zâmbetul pe buze. Umilesc subtil ca să pară nevinovați. Nu spun tot neadevărul, ci numai atât cât să murdărească.

Gazele s-ar putea ieftini. Ce facturi ar putea primi consumatorii în următoarele luni
Gazele s-ar putea ieftini. Ce facturi ar putea primi consumatorii în următoarele luni
Cele mai sigure țări din lume pentru turiști în 2026
Cele mai sigure țări din lume pentru turiști în 2026

Apoi se retrag, spălându-și mâinile ca și cum nu ar fi fost niciodată acolo. Sunt oameni care nu ridică vocea, dar distrug, Care nu lovesc cu pumnul, dar lasă răni adânci. Și o fac repetat. Fără remușcare”, a precizat părintele Constantin Necula.

Când se căiesc

Astfel de oameni au nevoie de a se vedea pe ei înșiși. ”Cel mai periculos lucru la ei e că se cred îndreptățiți. Își justifică răutatea prin adevăr, dreptate, merit. Nu văd că au devenit exact ceea ce condamnă. Răul făcut cu intenție nu dispare, Ci se adună. Și într-o zi fiecare va sta față în față nu cu cei pe care i-a rănit. Ci cu adevărul despre sine. Iar această întâlnire nu poate fi dusă cu mască”.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:12 - Gazele s-ar putea ieftini. Ce facturi ar putea primi consumatorii în următoarele luni
17:05 - Ce nu s-a văzut la TV la meciul FCSB - Fenerbahce, din Europa League. Comunicatul emis de Jandarmeria Capitalei
16:56 - Ilie Bolojan, despre conflictele din coaliție: E păcat. Câștigă cei care nu au făcut nimic
16:48 - O rachetă scăpată de sub control de China, pe cale să lovească Pământul. Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă
16:43 - Alcaraz l-a învins pe Zverev în semifinala Australian Open
16:36 - Schimbare la vârful CSAT. Cine e noul secretar numit de Nicușor Dan

HAI România!

Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.

Proiecte speciale