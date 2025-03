Justitie Parchetul General a trimis în judecată cinci susținători ai lui Călin Georgescu







Parchetul General a transmis, miercuri, că cinci inculpați, susținători ai lui Călin Georgescu, au fost trimiși în judecată pentru incitare la violență, amenințare și promovare în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Cinci susținători ai lui Georgescu, trimiși în judecată

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a dispus astăzi, trimiterea în judecată, prin cinci rechizitorii, a cinci inculpați aflați sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: incitare la violență, ură sau discriminare, amenințare, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea, de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”, a transmis Parchetul.

În contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din România, acuzațiile se referă la mesaje instigatoare la violență care au fost postate pe rețelele de socializare.

Trimiterile în judecată au avut loc în urma acțiunii coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) în perioada 6-7 decembrie 2024. Operațiunea a avut ca scop identificarea și sancționarea discursului extremist, precum și a incitării la violență, ură sau discriminare în mediul online.

Promovare de simboluri legionare pe Instagram

Primul dosar vizează infracțiunile de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și promovarea publică a ideilor sau doctrinelor de acest tip, conform Ordonanței de Urgență nr. 31/2002 privind interzicerea acestor organizații și simboluri, cu modificările ulterioare.

„În perioada 5 – 7 decembrie 2024, folosind contul său de Instagram, denumit „legiunea.soimul”, inculpatul a promovat în public mesaje de tip legionar, respectiv a postat la rubrica „story” referiri la însemnele Mișcării Legionare (organizație fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de „Legiunea Arhanghelului Mihail”, „Garda de Fier” și „Partidul Totul pentru Țară”) și fotografii ce îl reprezintă pe Corneliu Zelea-Codreanu, fondatorul și liderul organizației de extremă-dreaptă „Mișcarea Legionară”, la care a atașat mesajul „I tried to warn you”, în limba română: „Am încercat să te avertizez”, a transmis Parchetul General.

Incitare la violență pe Facebook în timpul campaniei prezidențiale

În al doilea dosar, inculpatul, utilizator al contului „Marinica Marin Mari” pe Facebook, a distribuit pe 01.12.2024 o postare în care susținea un candidat la alegerile prezidențiale, incitând la violență împotriva susținătorilor contracandidatului, prin mesajul „Cu niște răngi și topoare peste nemernici”.

„Din verificările efectuate pe rețeaua de socializare Facebook a rezultat că utilizatorul contului public, creat în luna august 2009, urmărit de un număr de 110 persoane, cu numele ,,Marinica Marin Mari”, la data de 01 decembrie 2024, a postat un articol ce reprezintă distribuirea unui videoclip al altui cont, ce conține o fotografie cu un lup și ulterior cu fața unui candidat la alegerile prezidențiale, pe care este afișat mesajul ,,Cu o singura chemare, a unit o națiune întreaga”, a precizat sursa menționată anterior.

Celelalte dosare întocmite de Parchetul General

În al treilea dosar, procurorii au constatat că, pe 05.12.2024, inculpatul a publicat pe TikTok mesajele „Strada este cu tine domnule (...)!!! 1989 a fost doar antrenament” și „Stați liniștiți domnule (...) dacă acum au ieșit doar tramvaiele la protest o să iasă și tancurile… Și nu îi batem doar cu poșeta”, care conțin amenințări și instigări la violență împotriva oponenților politici ai unui candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

În al patrulea dosar, procurorii au reținut că, pe 06.12.2024, inculpatul, utilizând contul „numemulte101” pe TikTok, a postat un video în care și-a arătat nemulțumirea față de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, incitând la violență împotriva susținătorilor unui candidat, prin mesajul: „Să mă (...) pe ea de țară și pe toți votanții lui (....). Bine ar fi ca diseară, toată România, să iasă în stradă și să intre peste ei! Sparți! Revoluție, tată!”

În al cincilea dosar, procurorii au constatat că, pe 05.12.2024, inculpatul a amenințat telefonic un jurnalist, adresându-i amenințări cu acte care ar aduce atingere integrităţii fizice/libertăţii, în contextul unei investigații de presă referitoare la grupuri de societăți comerciale la care inculpatul era asociat.