Consiliul General al Municipiului București a aprobat documentația tehnico-economică pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii Operei Comice pentru Copii (OCC), investiția fiind estimată la 139,84 milioane de lei, fără TVA. Proiectul vizează imobilul din Calea Giulești nr. 16, sectorul 6, iar durata estimată a lucrărilor este de 36 de luni.

Intervenția este necesară în contextul în care clădirea este încadrată în clasa de risc seismic III și prezintă degradări. Proiectul urmărește atât punerea în siguranță a imobilului, cât și modernizarea spațiilor destinate spectacolelor și activităților culturale pentru copii și tineri.

Potrivit documentației aprobate de municipalitate, lucrările vor include consolidarea structurii de rezistență, cu intervenții asupra pereților structurali, stâlpilor și grinzilor.

Vor fi reabilitate și spațiile interioare și exterioare, iar finisajele existente vor fi refăcute. Proiectul include, de asemenea, modernizarea instalațiilor sanitare, termice și electrice, precum și a sistemelor de ventilare și climatizare.

Tâmplăria exterioară urmează să fie înlocuită, iar instalațiile de securitate la incendiu vor fi modernizate pentru îmbunătățirea condițiilor de evacuare.

Proiectul include și măsuri pentru reducerea consumului de energie. Pe terasele clădirii sunt prevăzute panouri solare cu celule fotovoltaice.

Documentația face parte dintr-un proiect mai amplu de consolidare seismică și creștere a eficienței energetice a clădirii, pentru care Opera Comică pentru Copii a depus o cerere de finanțare în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Potrivit referatului de aprobare, prin investiție se urmărește crearea unui spațiu cultural modern, accesibil și adaptat cerințelor actuale privind incluziunea socială, confortul utilizatorilor și dezvoltarea activităților culturale pentru copii și tineri.

Un alt capitol al proiectului îl reprezintă accesibilizarea clădirii. Sunt prevăzute rampe de acces și lifturi pentru sala de spectacole, precum și elemente de avertizare tactile, vizuale și sonore.

De asemenea, proiectul include locuri de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități, astfel încât accesul la spațiile culturale să fie adaptat unui număr mai mare de beneficiari.

Valoarea totală a investiției este de 139.839.714,14 lei, fără TVA, potrivit documentației tehnico-economice aprobate. Din această sumă, lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 77.794.908,68 lei, fără TVA.

Durata estimată pentru execuția investiției este de 36 de luni, adică trei ani. Proiectul aprobat de CGMB reprezintă etapa de documentație tehnico-economică, înaintea executării efective a lucrărilor.

Opera Comică pentru Copii este instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București.

Prin proiectul aprobat, municipalitatea urmărește să combine consolidarea seismică a clădirii cu modernizarea infrastructurii culturale, îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea accesibilității pentru public.

Concluzie: lucrările propuse la Opera Comică pentru Copii au o valoare estimată de aproape 140 de milioane de lei fără TVA și ar urma să fie realizate în 36 de luni, după parcurgerea etapelor necesare pentru implementarea investiției.