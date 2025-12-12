Amza Pellea, olteanul absolut care ne-a părăsit într-o iarnă mohorâtă de acum 42 de ani

Amza Pellea a văzut lumina zilei la Băilești, o mică localitate din câmpia doljeană cu același nume, legată feroviar de Craiova și Calafat. Data nașterii sale a fost 7 aprilie 1931.

În Amza Pellea, s-au îmbinat Oltenia și lumea întreagă. A fost român pentru că era oltean și invers. Amza Pellea a fost un om foarte instruit. A avut studii la actualul Colegiu Carol I și urmase o școală de subingineri din domeniul electricității. Pur și simplu, la Teatru, a mers pentru că a văzut un anunț. Deși concurența a fost acerbă, a reușit din prima să fie admis.

Amza a devenit absolvent al Promoției de Aur a teatrului românesc din 1956. Fiica sa, actrița Oana Pellea l-a definit ca pe un om curat sufletește. Ca pe un romantic, ca pe un îndrăzneț. S-a aruncat în apă, deși nu știa să înoate pentru a-și impresiona iubita, pe Dorina Policrat. A cerut-o de soție după ce ea l-a așteptat o zi în Parcul Romanescu de astăzi pentru că el a fost timid. Abia seara, când ea s-a suit într-un copac, l-a văzut pe alei, plimbându-se și repetând cererea în căsătorie. Din dragostea lor, transformată în căsătorie, s-a născut actrița Oana Pellea.

Amza povestea la filmări, despre Mărin și Elisabeta, strigată Veta. Mărin a dispărut pe Frontul de Est. Era frate cu tatăl lui. Avea acasă o soție iubitoare și cel puțin 6 copii. Elisabeta (Veta) l-a așteptat ani de zile, la Băilești în gară. Veneau trenuri care repatriau prizonieri. Mărin al ei a rămas dispărut.

Tudor Vornicu, sesizând calitatea umorului oltenesc l-a făcut pe Amza Pellea să filmeze scenete, să imprime discuri de vinil. Sergiu Nicolaescu a făcut un film de zile mari, inspirat de personajul Nea Mărin.

„Actorul trebuie să fie complet, el trebuie să joace și dramă și comedie!” Aceasta este replica memorabilă a lui Amza Pellea. dintr-un interviu dat lui Tudor Vornicu. Este testamentul său artistic. Actorul a început cu roluri negative într-unul din filmele din seria Haiducilor. Apoi, Sergiu Nicolaescu i-a descoperit compatibilitatea cu roluri ca Mihai Viteazul. Apoi, a fost distribuit în rolul lui Burebista. A jucat în drama Osânda, câștigând premiul pentru rol masculin la Moscova. Amza Pellea a fost în filme țăran, inginer, milițian, activist de partid, ilegalist, primar. O sarabandă de roluri care i-au adus nemurirea.

Amza Pellea ne-a părăsit la București, pe 12 decembrie 1983. Partenera sa de filmare, interpreta rolului Veta, regretata actriță Draga Olteanu Matei și-a amintit că era undeva într-un turneu când, într-o gară, pe o vreme mohorâtă a aflat că Amza Pellea plecase la întâlnirea cu unchiul său dispărut în război!

Rămâne melodia de jale interpretată de „menestrelul curților dorului” maestrul Tudor Gheorghe, Nea Mărine...:

„Nea Mărine nea Mărine Mă-ntreabă Jiu' de tine Că te-așteaptă suspinând Din Băilești să vii râzând Nea Mărine nea Mărine”