Amza Pellea, olteanul absolut care ne-a părăsit într-o iarnă mohorâtă de acum 42 de ani
- Florian Olteanu
- 12 decembrie 2025, 07:14
Amza Pellea a văzut lumina zilei la Băilești, o mică localitate din câmpia doljeană cu același nume, legată feroviar de Craiova și Calafat. Data nașterii sale a fost 7 aprilie 1931.
Amza Pellea - un spirit oltenesc
În Amza Pellea, s-au îmbinat Oltenia și lumea întreagă. A fost român pentru că era oltean și invers. Amza Pellea a fost un om foarte instruit. A avut studii la actualul Colegiu Carol I și urmase o școală de subingineri din domeniul electricității. Pur și simplu, la Teatru, a mers pentru că a văzut un anunț. Deși concurența a fost acerbă, a reușit din prima să fie admis.
Amza a devenit absolvent al Promoției de Aur a teatrului românesc din 1956. Fiica sa, actrița Oana Pellea l-a definit ca pe un om curat sufletește. Ca pe un romantic, ca pe un îndrăzneț. S-a aruncat în apă, deși nu știa să înoate pentru a-și impresiona iubita, pe Dorina Policrat. A cerut-o de soție după ce ea l-a așteptat o zi în Parcul Romanescu de astăzi pentru că el a fost timid. Abia seara, când ea s-a suit într-un copac, l-a văzut pe alei, plimbându-se și repetând cererea în căsătorie. Din dragostea lor, transformată în căsătorie, s-a născut actrița Oana Pellea.
Amza Pellea l-a creat pe Nea Mărin, ca o proiecție a unchiului său dispărut pe Frontul de Est
Amza povestea la filmări, despre Mărin și Elisabeta, strigată Veta. Mărin a dispărut pe Frontul de Est. Era frate cu tatăl lui. Avea acasă o soție iubitoare și cel puțin 6 copii. Elisabeta (Veta) l-a așteptat ani de zile, la Băilești în gară. Veneau trenuri care repatriau prizonieri. Mărin al ei a rămas dispărut.
Tudor Vornicu, sesizând calitatea umorului oltenesc l-a făcut pe Amza Pellea să filmeze scenete, să imprime discuri de vinil. Sergiu Nicolaescu a făcut un film de zile mari, inspirat de personajul Nea Mărin.
Testamentul artistic al marelui actor
„Actorul trebuie să fie complet, el trebuie să joace și dramă și comedie!” Aceasta este replica memorabilă a lui Amza Pellea. dintr-un interviu dat lui Tudor Vornicu. Este testamentul său artistic. Actorul a început cu roluri negative într-unul din filmele din seria Haiducilor. Apoi, Sergiu Nicolaescu i-a descoperit compatibilitatea cu roluri ca Mihai Viteazul. Apoi, a fost distribuit în rolul lui Burebista. A jucat în drama Osânda, câștigând premiul pentru rol masculin la Moscova. Amza Pellea a fost în filme țăran, inginer, milițian, activist de partid, ilegalist, primar. O sarabandă de roluri care i-au adus nemurirea.
Amza Pellea ne-a părăsit la București, pe 12 decembrie 1983. Partenera sa de filmare, interpreta rolului Veta, regretata actriță Draga Olteanu Matei și-a amintit că era undeva într-un turneu când, într-o gară, pe o vreme mohorâtă a aflat că Amza Pellea plecase la întâlnirea cu unchiul său dispărut în război!
Rămâne melodia de jale interpretată de „menestrelul curților dorului” maestrul Tudor Gheorghe, Nea Mărine...:
„Nea Mărine nea Mărine Mă-ntreabă Jiu' de tine Că te-așteaptă suspinând Din Băilești să vii râzând Nea Mărine nea Mărine”
