Oana Ioniță: „De multe ori mă uitam la picioarele mele și vedeam cum iese sângele din ele”

Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor, Oana Ioniță, a povestit la un podcast că viața de dansatoare nu este tocmai una lipsită de durere. Aceasta a explicat că baletul i-a adus multă suferință fizică.

Profesoara de balet a declarat că orice formă de artă cere și sacrificii. Dansul vine la pachet cu o serie de dureri fizice. ”De multe ori mă uitam la picioarele mele și vedeam cum curge sângele. Ieșea din poantă sângele. Că știi cum sunt poantele. A existat atâta suferință în viața mea, fizică, de nedescris.

Și în general în viața oamenilor care fac sport de performanță, a sportivilor, a balerinelor. Dar totuși trebuia să zâmbesc și îmi era bine psihic. Contează foarte mult să faci niște eforturi ca să te depășești în anumite situații, dar atâta timp cât nu ești bine psihic... e în zadar”, a spus balerina.

Aceasta a mai explicat că fiecare ar trebui să găsească echilibrul în propria persoană. ”Trebuie să ai un echilibru în viață. Și echilibrul e dat de tine. Dar mulți se agață și își găsesc echilibru în alții, considerându-i suflete pereche. Sau în părinți.

La mine a fost dansul, tot timpul a fost dansul. Era momentul când intram în transă și eram eu cu mine. De fiecare dată când veneam acasă eram foarte bine. Eram foarte fericită”, a mai povestit dansatoarea.

Doar că afecțiunile fizice au început să ridice probleme. ”Și am fost un om foarte fericit până m-am operat la menisc de două ori și nu m-am mai conectat cu mine, cu ce-mi plăcea mie. Mă recuperez și acum. Nu recomand nimănui să se opereze. Recomand recuperarea și timp.

Consider că a fost un hop pe care eu nu-l puteam sări. Mă împiedicam tot timpul cu piciorul drept. Nu la propriu ci la figurat. Nu am ajuns la nivelul spiritual ca să înțeleg de ce se întâmplă în viața mea”.