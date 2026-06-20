O sculptură albastră de mari dimensiuni din Australia a devenit cunoscută la nivel internațional după ce o tânără i-a lipit ochi mobili uriași, transformând opera de artă într-un fenomen viral pe rețelele sociale, potrivit ABC News.

Gestul, realizat în orașul Mount Gambier din statul Australia de Sud, a dus însă la un proces și la o condamnare în instanță.

Femeia, identificată drept Amelia Vanderhorst, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut în fața tribunalului că a lipit ochii pe sculptura „Cast in Blue”, cunoscută de localnici sub porecla „Blue Blob” („Bula Albastră”). Incidentul a avut loc în septembrie 2025, iar imaginile publicate ulterior online au fost distribuite masiv și au atras atenția presei internaționale.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, tânăra se afla sub influența alcoolului și a drogului MDMA în momentul în care a lipit ochii mobili pe opera de artă.

Avocatul său a declarat că aceasta consumase o cantitate mare de alcool și a explicat că intenția nu a fost de a distruge lucrarea, ci de a o face să pară amuzantă, inspirată de farse similare devenite populare pe internet. În fața judecătorului, femeia și-a exprimat regretul pentru ceea ce a descris drept una dintre cele mai proaste decizii din viața sa.

Deși mulți utilizatori ai rețelelor sociale au tratat episodul ca pe o glumă inofensivă, autoritățile locale au susținut că adezivul folosit pentru fixarea ochilor a deteriorat stratul special de vopsea al sculpturii.

Consiliul local din Mount Gambier a cheltuit aproximativ 3.000 de dolari australieni pentru restaurarea lucrării.

Primarul orașului a calificat gestul drept o deteriorare intenționată a unei opere de artă publică și a anunțat că administrația va recupera costurile de reparație.

„Cast in Blue” a fost inaugurată în 2025 și a stârnit dezbateri încă de la instalare. Lucrarea, evaluată la aproximativ 136.000 de dolari australieni, reprezintă o creatură mitologică inspirată de megafauna care a trăit cândva în regiune.

Aspectul său neobișnuit și costul ridicat au generat critici din partea unei părți a comunității locale, care i-a atribuit rapid porecla „Blue Blob”. Incidentul cu ochii mobili a amplificat și mai mult notorietatea sculpturii, transformând-o într-un subiect discutat în presa din mai multe țări.

Tribunalul din Mount Gambier a găsit-o vinovată pe Amelia Vanderhorst pentru o infracțiune legată de vandalizarea operei de artă. Judecătorul a apreciat că acțiunile sale au ridiculizat atât sculptura, cât și artistul care a realizat-o.

Ca sancțiune, femeia a fost obligată să plătească 2.000 de dolari australieni drept despăgubiri către autoritățile locale și să efectueze 60 de ore de muncă în folosul comunității.