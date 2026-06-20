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O simplă farsă a făcut înconjurul internetului. O tânără din Australia a ajuns în instanță

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O simplă farsă a făcut înconjurul internetului. O tânără din Australia a ajuns în instanțăSculptura vandalizată / sursa foto: captură YouTube
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Din cuprinsul articolului

O sculptură albastră de mari dimensiuni din Australia a devenit cunoscută la nivel internațional după ce o tânără i-a lipit ochi mobili uriași, transformând opera de artă într-un fenomen viral pe rețelele sociale, potrivit ABC News.

Gestul, realizat în orașul Mount Gambier din statul Australia de Sud, a dus însă la un proces și la o condamnare în instanță.

Femeia, identificată drept Amelia Vanderhorst, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut în fața tribunalului că a lipit ochii pe sculptura „Cast in Blue”, cunoscută de localnici sub porecla „Blue Blob” („Bula Albastră”). Incidentul a avut loc în septembrie 2025, iar imaginile publicate ulterior online au fost distribuite masiv și au atras atenția presei internaționale.

A vrut să facă sculptura „mai amuzantă”

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, tânăra se afla sub influența alcoolului și a drogului MDMA în momentul în care a lipit ochii mobili pe opera de artă.

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Avocatul său a declarat că aceasta consumase o cantitate mare de alcool și a explicat că intenția nu a fost de a distruge lucrarea, ci de a o face să pară amuzantă, inspirată de farse similare devenite populare pe internet. În fața judecătorului, femeia și-a exprimat regretul pentru ceea ce a descris drept una dintre cele mai proaste decizii din viața sa.

O farsă virală care a provocat pagube

Deși mulți utilizatori ai rețelelor sociale au tratat episodul ca pe o glumă inofensivă, autoritățile locale au susținut că adezivul folosit pentru fixarea ochilor a deteriorat stratul special de vopsea al sculpturii.

Consiliul local din Mount Gambier a cheltuit aproximativ 3.000 de dolari australieni pentru restaurarea lucrării.

Cast in Blue

Cast in Blue / sursa foto: captură YouTube

Primarul orașului a calificat gestul drept o deteriorare intenționată a unei opere de artă publică și a anunțat că administrația va recupera costurile de reparație.

Sculptura era deja controversată

„Cast in Blue” a fost inaugurată în 2025 și a stârnit dezbateri încă de la instalare. Lucrarea, evaluată la aproximativ 136.000 de dolari australieni, reprezintă o creatură mitologică inspirată de megafauna care a trăit cândva în regiune.

Aspectul său neobișnuit și costul ridicat au generat critici din partea unei părți a comunității locale, care i-a atribuit rapid porecla „Blue Blob”. Incidentul cu ochii mobili a amplificat și mai mult notorietatea sculpturii, transformând-o într-un subiect discutat în presa din mai multe țări.

Ce a decis instanța

Tribunalul din Mount Gambier a găsit-o vinovată pe Amelia Vanderhorst pentru o infracțiune legată de vandalizarea operei de artă. Judecătorul a apreciat că acțiunile sale au ridiculizat atât sculptura, cât și artistul care a realizat-o.

Ca sancțiune, femeia a fost obligată să plătească 2.000 de dolari australieni drept despăgubiri către autoritățile locale și să efectueze 60 de ore de muncă în folosul comunității.

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