Australia a confirmat primul caz al variantei H5 a gripei aviare pe teritoriul continental, după ce o pasăre migratoare găsită pe o plajă izolată din vestul țării a fost testată pozitiv pentru virus, potrivit ABC News.

Descoperirea marchează un moment important pentru biosecuritatea australiană, pentru că era ultima regiune a lumii în care această tulpină nu fusese detectată.

Autoritățile federale și locale au anunțat că pasărea infectată a fost găsită în Parcul Național Cape Le Grand, în apropiere de Esperance, la aproximativ 700 de kilometri sud-est de Perth.

Exemplarul, un skua brun, a fost descoperit duminică și a murit în aceeași noapte.

Ministrul federal al Agriculturii, Julie Collins, a confirmat că testele suplimentare au identificat tulpina H5 a gripei aviare. În paralel, o a doua pasăre, un petrel sudic găsit epuizat pe o plajă din Esperance, a prezentat de asemenea un rezultat pozitiv preliminar.

„Pot confirma că nu există dovezi privind mortalități în masă în acest moment și nici dovezi ale unei infecții în fermele avicole”, a declarat Julie Collins.

Odată cu această confirmare, virusul H5 al gripei aviare a fost detectat pe toate continentele lumii.

Medicii veterinari și experții în conservarea faunei au început investigații pentru a determina dacă virusul s-a instalat în populațiile de animale sălbatice din Australia.

Beth Cookson, medic veterinar șef al Australiei, a declarat că autoritățile „se pregătesc de mult timp pentru acest eveniment”, iar comitetul național pentru bolile animale de urgență a fost convocat pentru a coordona răspunsul.

Comisarul pentru speciile amenințate, Fiona Fraser, a precizat că primele concluzii privind răspândirea virusului ar putea fi disponibile în câteva zile.

„Aceasta este prima detectare și vreau să subliniez că nu este un fenomen răspândit”, a spus Fraser.

Experții avertizează că mamiferele marine sunt deosebit de vulnerabile la această formă a bolii, după ce în alte regiuni ale lumii au fost înregistrate mortalități semnificative.

Autoritățile din Australia Occidentală au anunțat că protejarea fermelor avicole reprezintă prioritatea principală.

Michelle Rodan, medic veterinar șef al statului, a explicat că vor fi intensificate activitățile de supraveghere pe întreg litoralul australian pentru a identifica eventuale noi cazuri.

Printre măsurile analizate se numără și emiterea unor ordine care să oblige crescătorii să țină păsările în adăposturi, pentru a limita contactul cu păsările sălbatice.

„Cel mai mare risc pentru fermele avicole vine din contactul cu păsările sălbatice”, a declarat ministrul Agriculturii din Australia Occidentală, Jackie Jarvis.

Guvernul australian s-a pregătit timp de mai mulți ani pentru apariția tulpinii H5N1. În octombrie anul trecut, autoritățile au alocat 95 de milioane de dolari australieni pentru măsuri de biosecuritate, protecția mediului și sănătate publică.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de anunțarea cazului, guvernul a aprobat finanțări suplimentare de 11,2 milioane de dolari australieni.

Pregătirile au inclus simulări naționale de criză la care au participat reprezentanți din domeniile sănătății, serviciilor de urgență, transportului, telecomunicațiilor și industriei alimentare.

Noul caz apare la scurt timp după ce sectorul avicol australian a trecut prin cea mai gravă epidemie de gripă aviară provocată de tulpina H7.

În timpul acelui focar, peste două milioane de găini ouătoare au fost sacrificate pentru limitarea răspândirii bolii, ceea ce a generat lipsuri de ouă în magazine și creșteri ale prețurilor.

Reprezentanții crescătorilor de păsări spun că multe dintre măsurile de biosecuritate sunt deja aplicate, însă apariția virusului H5 ridică noi provocări pentru industrie.