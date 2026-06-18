Mulți șoferi fac această greșeală fără să știe ce amenzi riscă

Mulți șoferi se întreabă dacă pot fi sancționați atunci când unul dintre faruri se arde, iar celălalt continuă să funcționeze normal. Potrivit prevederilor legale în vigoare, răspunsul este da. Defecțiunile la sistemul de iluminare sunt considerate contravenții, iar conducătorii auto au obligația de a se asigura că toate luminile vehiculului funcționează corespunzător.

Legislația rutieră stabilește că autovehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate și întreținute astfel încât să nu prezinte defecțiuni care pot afecta siguranța traficului. Astfel, un far ars poate reprezenta motiv pentru aplicarea unei sancțiuni.

În 2026, o astfel de abatere poate fi încadrată în clasa a III-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 6 și 8 puncte de amendă. Valoarea sancțiunii poate ajunge la peste 1.600 de lei, în funcție de numărul de puncte aplicate.

În anumite situații, șoferii pot evita amenda dacă defecțiunea este una minoră și poate fi rezolvată pe loc.

În astfel de cazuri, polițistul poate opta pentru un avertisment, decizia fiind luată în funcție de situația constatată și de gravitatea problemei.

Consecințele sunt mai severe atunci când defecțiunea afectează în mod serios siguranța circulației. De exemplu, dacă un șofer circulă fără faruri funcționale sau are sisteme de iluminare neconforme, oamenii legii pot dispune reținerea certificatului de înmatriculare.

Aceeași măsură poate fi aplicată și în cazul utilizării unor surse de lumină care nu respectă normele legale ori dacă lipsesc dispozitivele de semnalizare și elementele reflectorizante obligatorii.

Pentru a reduce riscul unor sancțiuni și pentru a circula în siguranță, șoferii sunt sfătuiți să verifice regulat funcționarea luminilor și să aibă la îndemână becuri de rezervă pentru faruri, stopuri și semnalizări.