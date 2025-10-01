O nouă specie de marsupial descoperită în Peru. Are fața desenată ca o mască

O nouă specie de marsupial a fost identificată în Parcul Național Río Abiseo din Peru, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO dificil de accesat, unde drumețiile lungi și planificarea atentă sunt esențiale. Studiul care descrie specia a apărut în American Museum Novitates în iunie 2025. Holotipul — un singur exemplar — a fost colectat pe versantul estic al Anzilor peruvieni.

În 2018, biologul Silvia Pavan, profesor la Cal Poly Humboldt, a pornit într-o expediție în Río Abiseo în căutarea unei veverițe rare. Captura neașteptată a fost însă un marsupial necunoscut științei până atunci.

A dat de veste colegilor imediat. „Mi-am dat seama imediat că este ceva neobișnuit”, a spus Pavan. Transformarea intuiției într-o denumire de specie a cerut ani de muncă: echipa a comparat exemplarului atât anatomic, cât și genetic, cu opo­sumi-șoarece din colecții muzeale.

Noul animal, denumit Marmosa chachapoya, este un oposum-șoarece de dimensiuni mici, cu blană brun-roșcată și un desen facial ca o mască. Lungimea corpului este de aproximativ 10 cm, iar cu coada ajunge la circa 25 cm — coada depășește corpul. Specia a fost găsită în păduri de nori la aproximativ 2.665 m altitudine, mai sus decât zonele unde sunt întâlniți de obicei oposumii-șoarece.

Conform analizei, Marmosa chachapoya se deosebește de rude apropiate precum Marmosa lepida și Marmosa andersoni prin variații genetice și trăsături morfologice, inclusiv un bot mai alungit.

Numele speciei onorează cultura Chachapoya, o societate antică ce a locuit chiar în pădurile de nori din regiune, înaintea ascensiunii Imperiului Inca. Alegerea numelui subliniază legătura ecologică și culturală a descoperirii: deocamdată, specia este cunoscută doar din acea localitate.

Marmosa chachapoya este, până în prezent, cunoscută dintr-un singur exemplar. Arealul, mărimea populației de animale și istoria naturală rămân necunoscute. Echipa estimează că ar putea urma și alte noutăți din aceeași expediție — inclusiv un rozător semiaquatic încă nedescris.

Descoperirea subliniază cât de puțin știm despre biodiversitatea pădurilor de nori de mare altitudine din Peru și importanța explorării științifice și a măsurilor de conservare în zone precum Río Abiseo, se menționează în studiul publicat revista American Museum Novitates.