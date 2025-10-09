O nouă lege pentru părinții copiilor cu handicap, promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat, joi, legea care acordă salariaților ce au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, dreptul la opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Măsura se aplică în condițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea telemuncii, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care natura activității nu permite desfășurarea muncii în aceste condiții.

Președintele a semnat decretul de promulgare a Legii pentru completarea articolului 118¹ din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), prin care se introduce această facilitate socială destinată părinților care îngrijesc copii cu dizabilități.

Textul legislativ stabilește că, pentru fiecare copil suplimentar încadrat în grad de handicap, părintele are dreptul la încă două zile pe lună de muncă de acasă, pe lângă cele opt deja prevăzute. Aceste zile se acordă în aceleași condiții prevăzute de lege, respectând reglementările privind telemunca și activitatea la domiciliu.

Totodată, beneficiul se extinde și asupra părinților care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți, cu vârsta de până la 18 ani, chiar dacă aceștia nu sunt încadrați în grad de handicap.

Pentru a beneficia de această facilitate, salariatul trebuie să depună o cerere la angajator, însoțită – atunci când este cazul – de certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, emis conform prevederilor legale.

Noua prevedere legislativă urmărește să sprijine părinții aflați în situații speciale, oferindu-le posibilitatea de a-și adapta programul profesional nevoilor copiilor cu probleme medicale.

Legea are un caracter inclusiv, promovând echilibrul între viața profesională și cea personală, precum și responsabilitatea socială a angajatorilor în relația cu familiile care se confruntă cu astfel de dificultăți.

Astfel, România se aliniază la practici europene menite să susțină părinții care îngrijesc copii cu nevoi speciale, prin acordarea de măsuri de flexibilitate în programul de lucru și posibilitatea de a presta activități la distanță.