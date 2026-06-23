În contextul eșecului Guvernului Veștea și al tensiunilor din interiorul partidelor, analistul Alexandru Coita consideră că scena politică românească trece printr-o perioadă de transformări majore, marcată de confruntări tot mai vizibile și de repoziționarea principalilor actori politici. Totodată, acesta avansează ideea unei posibile colaborări PSD - AUR într-o etapă viitoare a guvernării.

„În ultima lună și jumătate politica din România a ieșit din logica de laborator și a intrat în cea de ring de box, în care luptele se duc la vedere, fără mănuși. Este bine? Este rău? Greu de zis. Însă cu siguranță era necesar să se întâmple și asta”, afirmă Alexandru Coita.

Analistul consideră însă că această schimbare se produce într-un moment extrem de complicat pentru România, după ani în care reformele importante au fost amânate, iar instituțiile statului au rămas în urma așteptărilor societății.

„Problema este că se întâmplă în cel mai prost moment pentru România. Ani de reforme amânate au dus la o situație în care aparatul de stat, slab și disfuncțional, este incapabil să mai răspundă aspirațiilor unei societăți adaptate la realitățile lumii în care trăim. Antreprenori, pensionari, corporatiști și agricultori așteaptă de la stat eficiență, respect și servicii de calitate, în timp ce aparatul birocratic a rămas într-o logică extractivă, a sinecurilor, procedurilor învechite și a evitării deciziilor”, explică acesta.

Potrivit analistului, România se află în fața unor examene decisive care vor influența direcția strategică a țării pentru următorii ani.

„Dincolo de sabia lui Damocles a agențiilor de rating, dincolo de jaloanele PNRR, de provocarea SAFE și de oportunitatea aderării la OECD pe care nu avem voie să o ratăm, România trebuie acum să își asume în mod tranșant un rol, o identitate și o direcție proprie”, susține analistul.

În opinia sa, modelul de dezvoltare pe care România ar trebui să îl urmeze este cel al Poloniei, un stat care a reușit să îmbine reformele administrative cu dezvoltarea economică și consolidarea influenței regionale.

„Drumul pe care ar trebui să îl alegem este cel al Poloniei: un stat reformat, eficient, întărit și capabil să proiecteze forță economică și să gestioneze în mod asertiv o agendă externă capabilă să răspundă așteptărilor legitime ale cetățenilor”, afirmă el.

În caz contrar, avertizează acesta, România riscă să rămână într-o zonă de irelevanță geopolitică și economică.

„Un altul, pe care vom merge implicit în lipsa unei schimbări brutale a mentalităților clasei politice, este cel al unui stat periferic, irelevant și mediocru, dominat de instabilitate și aflat la cheremul intereselor trecătoare ale actorilor geopolitici”, mai spune analistul.

În opinia analistului, Ilie Bolojan și George Simion sunt cei doi lideri care au profitat cel mai bine de actualul context politic, consolidându-și sprijinul electoral și influența publică.

„Este necesar să remarcăm performanța excepțională a doi actori politici, Bolojan și Simion care, fiecare în felul său, a reușit să consolideze în mod decisiv o mișcare politică ancorată într-o agendă reală a populației și în bazine demografice bine definite”, mai arată el.

Potrivit analistului, Ilie Bolojan reprezintă electoratul urban, pro-european și orientat către modernizare, în timp ce George Simion a devenit principalul exponent al votului anti-sistem și al unei agende naționale mai ferme.

Referindu-se la președintele Nicușor Dan, Alexandru Coita afirmă că acesta a început să înțeleagă mai bine mecanismele și realitățile politicii.

„Președintele Dan a înțeles probabil că arena politică este o menajerie și nu o ecuație abstractă și că, pentru a o gestiona, psihologia este o disciplină mai relevantă decât matematica. Momentul de aseară marchează finalul unui început de mandat dificil pentru el și duce președinția către o bifurcație clară”, continuă analistul.

Analistul consideră că șeful statului are acum oportunitatea de a-și redefini mandatul și de a se concentra asupra unor obiective strategice pentru România.

„Președintele poate alege acest moment pentru a marca un nou început pentru mandatul său, arătând că a înțeles lecția politicienilor și își poate reorienta prioritățile către două direcții: promovarea unor proiecte de țară esențiale în plan intern și definirea unei strategii de politică externă care să devină o marcă de identitate pentru România”, mai spune acesta.

În ceea ce privește Partidul Social Democrat, Coita afirmă că formațiunea se află în fața unuia dintre cele mai dificile teste din istoria sa recentă.

„PSD și Grindeanu sunt chemați la cel mai important și mai dur test al existenței lor politice. PSD trebuie să arate că poate guverna și în criză și că poate găsi un echilibru între nevoia urgentă de modernizare a statului și nevoile electoratului său de bază care cer o abordare graduală și protecție. PSD ar trebui să asume trinitatea imposibilă ca program de guvernare: solidaritate, reforme și competitivitat”, explică el.

Totodată, Alexandru Coita avansează ideea unei posibile colaborări între PSD și AUR într-o etapă viitoare a guvernării.

„Mai devreme sau mai târziu, probabil PSD va coopta la guvernare partidul AUR, care se află într-un proces de «melonizare» accelerată. Asta era oricum logic și previzibil, ținând cont că alternativa ar fi fost un AUR capabil să preia singur (sau aproape singur) guvernarea în 2028”, a arătat acesta.

În final, analistul nu exclude posibilitatea unor alegeri anticipate, însă avertizează că acestea ar putea genera efecte politice și economice semnificative.

„Văd că mai toți politicienii afirmă că au curaj să meargă acolo. Sunt curios dacă au curaj să gestioneze și consecințele”, concluzionează Alex Coita.