O locomotivă a luat foc în Oradea. Incendiul, provocat de o defecțiune electrică

Incendiu locomotivă Oradea. Sursă foto: Facebook
Un incendiu produs luni seară la o locomotivă din Gara Episcopia, Oradea, a pus în alertă echipajele de intervenție, însă situația a fost ținută sub control înainte ca flăcările să se extindă: „La sosirea echipajelor de pompieri, arderea se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, atât în interiorul locomotivei, în zona unuia dintre motoarele electrice, cât și sub aceasta”, potrivit ISU Bihor.

Apelul de urgență a fost înregistrat în jurul orei 22:25, iar pompierii din cadrul Detașamentului 2 Oradea au fost trimiși imediat la fața locului pentru a interveni. Până la sosirea acestora, personalul feroviar a luat primele măsuri pentru limitarea riscurilor. Vagoanele care transportau combustibil au fost separate, iar locomotiva a fost mutată pe o linie de manevră.

„În momentul sesizării evenimentului, personalul a decuplat vagoanele de transport combustibil și a evacuat locomotiva din incinta gării, pe o linie destinată manevrelor. La sosirea echipajelor de pompieri, arderea se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, atât în interiorul locomotivei, în zona unuia dintre motoarele electrice, cât și sub aceasta”, precizează autoritățile.

La momentul intervenției, incendiul era deja vizibil și producea fum dens.

„Arderea se manifesta atât în interiorul locomotivei, în zona unuia dintre motoarele electrice, cât și sub aceasta”, mai precizează comunicatul.

Incendiu locomotivă Oradea. Sursă foto: Facebook

Flăcările, lichidate înainte de a produce pagube majore

Pompierii au acționat rapid și au reușit să stingă incendiul într-un timp scurt, fără ca acesta să se extindă.

„Forțele de intervenție au localizat și lichidat incendiul cu operativitate, împiedicând extinderea flăcărilor și reducând semnificativ pagubele”, se mai arată în informarea oficială.

Ce au descoperit autoritățile din Oradea

Primele verificări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de o defecțiune electrică. În urma acestuia, mai multe componente ale locomotivei au fost afectate, inclusiv cabluri și elemente ale instalației tehnice.

Nu au existat victime, iar intervenția promptă a echipajelor a prevenit apariția unor consecințe mai grave sau perturbarea traficului feroviar. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele producerii incendiului.

