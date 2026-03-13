Întârziere de cinci ore pentru un tren CFR pe o distanță de 100 de kilometri

Social

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un tren CFR Călători care circula pe ruta Pitești – București a ajuns în Capitală cu o întârziere foarte mare, după ce a parcurs cei aproximativ 100 de kilometri în aproape șapte ore. Garnitura RE 9200, programată să sosească la ora 6:44, a ajuns în Gara de Nord abia în jurul orei 12:00.

Trenul RE 9200 a acumulat o întârziere de 305 minute pe traseul dintre Pitești și București. Deși durata normală a călătoriei este mult mai mică, trenul a ajuns la destinație aproape la prânz, după ce a petrecut aproximativ șapte ore pe traseu.

Problema a fost provocată de o defecțiune apărută la locomotiva diesel clasa 66 modernizată GM, despre care se spune că nu ar fi avut reviziile efectuate.

Pe această rută, întârzierile trenurilor nu sunt un fenomen izolat. Chiar și în ziua precedentă, trenul RE 9200 a ajuns la destinație cu întârziere, însă atunci aceasta a fost de aproximativ 52 de minute.

CFR Călători

Defecțiune și la o locomotivă modernizată la un tren CFR Călători

Incidentul apare la scurt timp după o altă problemă tehnică înregistrată la un tren CFR Călători. În ziua precedentă, o locomotivă modernizată la SCRL, aflată la tracțiunea trenului IR 1633, s-a defectat pe tronsonul dintre Predeal și Timișu de Sus.

Defecțiunea a dus la blocarea traficului feroviar pe acel segment de cale ferată.

Inițial, CFR Călători a încercat să pună problema pe seama infrastructurii. Totuși, informațiile transmise ulterior de CFR SA, precum și datele obținute de Club Feroviar, au indicat că defecțiunea a fost provocată de materialul rulant, nu de infrastructură.

Incidentul a devenit viral pe rețelele sociale

Locomotiva EC 015, modernizată de SCRL Brașov, filială a CFR Călători, s-a defectat în timp ce tracta trenul IR 1633 între Predeal și Timișu de Sus.

Problema ar fi trecut probabil neobservată dacă într-unul dintre vagoanele trenului nu s-ar fi aflat comediantul de stand-up Dan Badea. Acesta a transmis live pe rețelele sociale momentul în care locomotiva EC 015 s-a defectat, imaginile devenind rapid cunoscute online.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale