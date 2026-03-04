Social

Aplicația CFR pentru cumpărarea biletelor va fi blocată în noaptea de 4-5 martie. Ce trebuie să facă pasagerii

Aplicația CFR pentru cumpărarea biletelor va fi blocată în noaptea de 4-5 martie. Ce trebuie să facă pasagerii Sursa Foto: Arhiva EVZ
Aplicația de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcționa în noaptea de 4-5 martie 2026, în intervalul orar 22.00 – 3.00, potrivit CFR Călători.

„Pasagerii care au cumpărat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data și intervalul orar menționat mai sus vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format ‚pdf’ primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22.00 a zilei de miercuri”, a transmis compania.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere. Măsura a fost luată pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică.

CFR Călători a introdus o nouă ramă electrică Alstom Coradia pe ruta București- Arad

CFR Călători a introdus în circulaţie, din 27 februarie, o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, material rulant modern, nou, preluat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Noua ramă este alocată rutei Bucureşti Nord - Craiova - Timişoara Nord - Arad şi retur, asigurând formarea a două trenuri InterRegio. Astfel contribuie la creşterea nivelului de confort şi siguranţă pe această linie importantă, care conectează sudul cu vestul ţării.

„Operarea ramelor Alstom Coradia face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport oferite în Mersul Trenurilor 2025-2026, având ca obiectiv creşterea calităţii transportului feroviar de călători pe rutele principale din România şi sporirea atractivităţii acestui tip de transport”, potrivit reprezentanșilor companiei.

Până în prezent, CFR Călători a recepţionat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară zece rame noi Alstom Coradia, din lotul de 12 alocat prin contractul CSP-L1. Ramele deja introduse în exploatare asigură operarea a 14 trenuri pe ruta Bucureşti Nord - Constanţa şi retur, a şase trenuri pe ruta Bucureşti Nord - Craiova şi retur, a două trenuri pe ruta Bucureşti Nord - Deva şi retur şi a două trenuri pe ruta Bucureşti Nord - Arad şi retur.

 

 

