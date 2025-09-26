Social

O bandă de români a terorizat Cehia. Au fost prinși după o crimă

O bandă de români a terorizat Cehia. Au fost prinși după o crimăJandarmeria. Sursă foto: Captură video
Șapte cetățeni români, membri ai unui grup criminal organizat, au fost arestați pentru uciderea violentă a unui bărbat de 80 de ani, crimă comisă luna trecută în cartierul Kunratice din Praga. Aleš Strach, șeful departamentului de omucideri din capitala cehă, a precizat că „am reușit să reținem șapte suspecți atât în Republica Cehă, cât și în străinătate”, scrie publicația Blesk.

Banda de români suspectată de jafuri

Potrivit aceleiași surse care citează informații din ancheta poliției, gruparea este bănuită că a comis zeci de infracțiuni violente și spargeri în diferite regiuni ale Cehiei.

Trupul neînsuflețit al lui Josef C. a fost descoperit pe 15 august, prezentând urme clare de agresiune — victima era legată și acoperită de sânge.

Ușa locuinței fusese forțată, iar interiorul complet răvășit, indiciu că atacatorii căutau obiecte de valoare. Ancheta arată că doi dintre suspecți au pătruns prin efracție în casa bătrânului, l-au agresat violent, iar acesta și-a pierdut viața în urma rănilor provocate.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Captură video

Ce metode folosea grupul infracțional

Membrii bandei își selectau victimele prin două moduri distincte: uneori pretindeau că oferă servicii de reparații la prețuri avantajoase pentru vârstnici, încasând un avans și dispărând ulterior, alteori recurgeau direct la jafuri violente. În cazul de față, infractorii aveau informații că bătrânul se afla în locuință în momentul atacului.

Arestările au avut loc și în România

Autoritățile au formulat acuzații grave împotriva membrilor grupării: doi dintre suspecți sunt inculpați pentru omor și riscă pedepse cuprinse între 15 și 20 de ani de închisoare sau chiar pedeapsa maximă, întrucât crima a fost comisă cu o cruzime extremă.

Ceilalți membri sunt acuzați de jaf în grup organizat, infracțiune care poate fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Printre cei șapte suspecți se află și doi minori.

Pe lângă numeroasele fapte violente și jafuri din Republica Cehă, banda este bănuită că ar fi implicată și într-un jaf comis în Austria, iar anchetatorii cred că numărul infracțiunilor ar putea fi mai mare.

Reținerile au fost efectuate în trei țări – Cehia, România și Ungaria. Doi suspecți se află deja în custodia autorităților cehe, iar pentru ceilalți cinci au fost emise mandate de arestare internațională.

 

