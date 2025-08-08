Social O bancă din România va dispărea. Ce se întâmplă cu banii clienților







O bancă importantă din România și-a transferat clienții către o altă instituție bancară. Astfel, persoanele care aveau conturi la Alpha Bank vor deveni clienți ai UniCredit Bank, ca urmare a fuziunii dintre cele două companii.

O mare bancă își încetează definitiv activitatea. Transferul portofoliului de clienți, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Alpha Bank de către UniCredit Bank, este programat între 14 și 18 august. Începând din 18 august 2025, clienții Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele și serviciile preluate de UniCredit. Conturile și cardurile deschise la Alpha Bank vor fi închise automat pe 18 august 2025.

Potrivit băncii, transferul portofoliului de clienți, persoane fizice și juridice, precum și al produselor și serviciilor de la Alpha Bank România la UniCredit Bank, ca urmare a fuziunii prin absorbție, este programat între 14 august, ora 12:00, și 18 august, ora 6:00, cu condiția finalizării procedurilor legale necesare.

Procesul de transfer va aduce limitări sau întreruperi temporare în accesarea unor produse, servicii sau funcționalități. Clienții Alpha Bank România sunt sfătuiți să realizeze din timp toate operațiunile bancare urgente.

Cardurile emise de Alpha Bank România, inclusiv cele evrixa, vor putea fi folosite pentru plăți și retrageri de numerar până pe 14 august, ora 23:50, iar pentru depuneri de numerar până la ora 17:30 în aceeași zi.

Începând cu 15 august, ora 6:00 pentru cardurile de debit și ora 11:00 pentru cardurile de credit, vor fi acceptate doar noile carduri UniCredit, care le înlocuiesc pe cele de la Alpha Bank România. Potrivit comunicatului, acestea au fost deja livrate clienților.

UniCredit Bank le recomandă clienților să fie atenți în continuare la posibile tentative de fraudă bancară. Acestea pot include mesaje înșelătoare, apeluri suspecte sau metode disimulate prin care se încearcă obținerea accesului neautorizat la conturile bancare.