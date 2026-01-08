Numărul șomerilor în creștere în România. Tinerii, categoria cea mai afectată

Rata șomajului a ajuns în luna noiembrie 2025 la 6%, în formă ajustată sezonier, înregistrând o creștere de 0,1 puncte procentuale față de nivelul din octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. În luna octombrie, indicatorul coborâse la 5,9%, după o scădere de 0,2 puncte procentuale comparativ cu septembrie 2025.

„Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025. Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei”, arată datele INS.

Pe sexe, rata șomajului în rândul bărbaților a fost de 6,1%, în timp ce la femei s-a situat la 5,9%, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale.

Numărul total al șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat, în noiembrie 2025, la 493.700 de persoane. Această valoare este mai mare atât față de luna anterioară, când au fost înregistrați 487.300 de șomeri, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când numărul acestora era de 455.400 de persoane.

În continuare, atrage atenția nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a ajuns la 26,9% în perioada iulie–septembrie 2025.

Pentru categoria de vârstă 25–74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% în luna noiembrie 2025, cu diferențe ușoare între sexe: 4,8% în cazul bărbaților și 4,6% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor din grupa de vârstă 25–74 de ani reprezintă 73,7% din totalul persoanelor fără loc de muncă estimate pentru luna noiembrie 2025.