Numărul șomerilor în creștere în România. Tinerii, categoria cea mai afectată

Numărul șomerilor în creștere în România. Tinerii, categoria cea mai afectată
Rata șomajului a ajuns în luna noiembrie 2025 la 6%, în formă ajustată sezonier, înregistrând o creștere de 0,1 puncte procentuale față de nivelul din octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. În luna octombrie, indicatorul coborâse la 5,9%, după o scădere de 0,2 puncte procentuale comparativ cu septembrie 2025.

Numărul șomerilor în creștere în România. Ce arată datele INS

„Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025. Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei”, arată datele INS.

Pe sexe, rata șomajului în rândul bărbaților a fost de 6,1%, în timp ce la femei s-a situat la 5,9%, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale.

Numărul total al șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat, în noiembrie 2025, la 493.700 de persoane. Această valoare este mai mare atât față de luna anterioară, când au fost înregistrați 487.300 de șomeri, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când numărul acestora era de 455.400 de persoane.

Șomaj absolvenți

Șomaj absolvenți. Sursa foto: AI

Șomaj ridicat în rândul tinerilor

În continuare, atrage atenția nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a ajuns la 26,9% în perioada iulie–septembrie 2025.

Pentru categoria de vârstă 25–74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% în luna noiembrie 2025, cu diferențe ușoare între sexe: 4,8% în cazul bărbaților și 4,6% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor din grupa de vârstă 25–74 de ani reprezintă 73,7% din totalul persoanelor fără loc de muncă estimate pentru luna noiembrie 2025.

Ce este rata șomajului?

Rata șomajului este un indicator economic esențial care arată ponderea persoanelor fără loc de muncă din totalul populației active. Mai exact, ea măsoară câți oameni apți de muncă nu sunt angajați, dar își caută activ un job și sunt disponibili să înceapă lucrul. Prin acest indicator se poate evalua rapid starea pieței muncii și capacitatea unei economii de a crea locuri de muncă.

Calculul ratei șomajului se face prin raportarea numărului de șomeri la totalul forței de muncă, rezultatul fiind exprimat procentual. Forța de muncă include atât persoanele angajate, cât și pe cele aflate în căutarea unui loc de muncă. Nu sunt luate în calcul persoanele inactive din punct de vedere economic, precum studenții, pensionarii sau cei care nu mai caută un loc de muncă, chiar dacă nu sunt angajați.

Evoluția ratei șomajului oferă indicii importante despre sănătatea economiei. O rată ridicată poate semnala dificultăți economice, restructurări sau lipsa investițiilor, în timp ce o rată scăzută indică, de regulă, o economie stabilă și o cerere mare de forță de muncă. Din acest motiv, rata șomajului este urmărită atent de autorități, investitori și analiști economici.

11:55 - Numărul șomerilor în creștere în România. Tinerii, categoria cea mai afectată

