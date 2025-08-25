Social Nu va fi grevă generală la începutul anului școlar, anunță un șef sindical







Marius Nistor, liderul sindicatului „Spiru Haret”, a anunțat un boicot masiv al festivităților de deschidere a anului școlar, precizând că nu se pune problema unei greve generale. „Nu se pune problema unei greve generale. Vorbim doar de boicotarea pe 8 septembrie și vom continua discuțiile cu autoritățile”, a afirmat Nistor.

Protestul va avea loc pe 8 septembrie și va include un miting în Piața Victoriei și un marș până la Palatul Cotroceni, ca reacție la măsurile guvernamentale considerate nedrepte pentru cadrele didactice.

Marius Nistor a explicat luni, 25 august 2025, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că boicotarea festivităților de început de an școlar nu echivalează cu o grevă generală.

Liderul de sindicat a menționat că, în cadrul discuțiilor cu prim-ministrul, acesta le-a transmis că nu intenționează să renunțe la măsurile ce vizează învățământul preuniversitar, argumentând că ar trebui făcute altfel de compromisuri și în privința altor prevederi din pachetele doi și trei.

Nistor a explicat că există o opțiune foarte serioasă ca festivitățile de începere a anului școlar din învățământul preuniversitar, programate pe 8 septembrie, să fie boicotate.

„Din 9 septembrie încolo vor fi alte acțiuni pe care le gândim la nivel național, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală asta o vom stabili cu colegii noștri din țară”, a declarat acesta.

Marius Nistor a declarat că a avut o primă discuție cu Ministrul Educației, iar ulterior discuțiile au continuat cu prim-ministrul Bolojan. Potrivit acestuia, premierul nu intenționează să modifice măsurile adoptate, explicând că renunțarea la acestea ar presupune concesii și în privința pachetelor doi și trei, destinate reducerii deficitului bugetar.

Nistor a mai precizat că, deși anumite măsuri pot fi ajustate sau amânate în anumite domenii, când este vorba de învățământul preuniversitar nu se mai poate interveni deloc, în contextul problemelor existente.